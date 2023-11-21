Цицюра о «Витязе»: «Никакого кризиса нет, Рябыкин перезагрузил команду. Рубеж один – плей-офф. Хотим доказать, что напрасно нас списали после старта»

Владислав Цицюра высказался о последних успехах «Витязя».

Подмосковный клуб одержал 5 побед в последних 6 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

​– «Витязь» смог одержать победу в основное время только в 14-м матче чемпионата, уже в сентябре казалось, что сезон провален. В ноябре все изменилось?

– Последнее гостевое турне показало, что никакого кризиса в команде нет. Играли пять встреч с Минском, «Северсталью», «Сочи» – прямыми конкурентами на Западе, то есть каждый матч шел, по сути, за четыре очка. Проиграли только в первом матче в Череповце, но и там долгое время был равный счет, могли рассчитывать на очки.

– За счет чего удалось так кардинально прибавить?

– Из-за травмы много пропустил, но в принципе видел, что и на старте чемпионата команда смотрелась конкурентно, результат был рядом, но не хватало нюансов. Несколько раз у нас, хоккеистов, были встречи внутри команды, обсуждали, чего не хватает, но все равно очки брали нерегулярно.

Многое в плане результата изменилось с приходом . Новый главный тренер где-то перезагрузил команду, снял психологическое давление от негативного результата. Глотнули свежего воздуха, стабильно набираем очки – с любыми командами.

– На какие личные рубежи хотите выйти в этом сезоне? 10 голов, 30 очков?

– «Витязь» провел ровно половину регулярного чемпионата – 34 матча. В принципе мы в четырех очках от зоны плей-офф, то есть в двух-трех победах. Соперники совсем рядом!

Поэтому рубеж не только для меня, но и для всех хоккеистов «Витязя» только один – плей-офф. Хотим доказать, что напрасно после старта нас списали. Во второй половине чемпионата сделаем все возможное, чтобы выйти в плей-офф, – сказал форвард « ».