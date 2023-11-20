Немировски про 1:4 от «Металлурга»: «Не очень хорошая игра «Сибири». Много моментов, где остались недовольными»

Теги Металлург Мг Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Сергей Дубакин Хоккей

Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Металлурга».

«Сибирь» уступила со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Можно сказать, с нашей стороны была не очень хорошая игра. Много моментов, где остались недовольными.

Самое главное – нужно сделать выводы перед нашей домашней серией. Готовимся на следующую игру дома.

– Очень понравилось, как команда оборонялась в первом периоде, меньшинство все нейтрализовали, кроме выхода Гребенкина «1 на 1», по сути, было очень близко к идеальной игре в обороне. Что случилось во втором периоде? Сразу три выхода «1 на 1» с перехватами, с быстрыми отрывами. Почему у команды разладилась игра?

– Там в моментах неправильная смена и неправильная игра с шайбой.

Нет чистой линии прохода, чтобы шайба была в глубине, почти все эти моменты «1 в 0» выбежали. Это были грубейшие ошибки. Шайбу нельзя терять, когда игроки идут на смену.

– Насколько довольны, как Дубакин вернувшийся из ВХЛ, себя показывает?

– Доволен. Пока что показывает другую игру, чем раньше. Есть куда расти, но я думаю, может играть еще лучше, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

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3 комментария

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Юрий Скроботов
может быть только одно недовольство,что у СИБИРИ такой дебильный тренер,как это недоразумение девид немировски
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Gromvik Gronvik
Не комментарий, а детский лепит
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Саша Васильев
Ответ Юрий Скроботов
может быть только одно недовольство,что у СИБИРИ такой дебильный тренер,как это недоразумение девид немировски
с этой паленицей дров и Ларионов бы ни чего не добился. Один мертвее другого..
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