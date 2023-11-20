«Сибирь» проиграла 3 матча подряд и 8 из 11 последних игр

Теги Сибирь Дэвид Немировски КХЛ Хоккей

«Сибирь» проиграла третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Дэвида Немировски уступила «Металлургу» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее клуб также проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ), а также уступил «Куньлуню» (2:3 ОТ).

В общей сложности «Сибирь» проиграла восемь из одиннадцати последних игр, обыграв на этом промежутке «Витязь» (3:2 Б), «Автомобилист» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:1).

«Сибирь» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 33 балла в 33 матчах.

6 комментариев

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Виктория Кашмарова
борьбы вообще не показывают. прав был Мартемьянов - руководство .........и поделом им, жаль любимую команду, сезон провален., и это ужас
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Славься Сибирь
Позорники
+4
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Gromvik Gronvik
Чтобы понять ,что состав Сибири слабый нужно убрать Немировски.Кого поставить не важно, только тогда появляется надежда, а команда обязательно заиграет.
+4
-2
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Максим Литвинов
немировски на пенсию, климовичев обоих шайбы собирать, команда собрана на отъебись.
+2
0
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Владимир Мизонов
ПОЗОРИЩЕ.
+2
-1
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Виктория Кашмарова
Ответ Gromvik Gronvik
Чтобы понять ,что состав Сибири слабый нужно убрать Немировски.Кого поставить не важно, только тогда появляется надежда, а команда обязательно заиграет.
так дэвида и назначат ответственным, это фишка руководства клуба, проходили, знаем))))
+1
0
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