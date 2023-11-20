Константин Меньшиков: «Между ЦСКА и СКА нет разницы в классе. Никто сейчас не показывает своей лучшей игры»

Константин Меньшиков считает, что разницы в классе между ЦСКА и СКА нет.

Сегодня, 20 ноября, клубы сыграют в Санкт-Петербурге.

– Всегда между и СКА были серьезные битвы. Еще когда я играл, мы, армейцы Ленинграда, старались откусить очки у ЦСКА. Раньше, конечно, команда Москвы намного всех превосходила.

Сегодня ни СКА, ни ЦСКА, как мне кажется, не показывают своей лучшей игры. Но дуэль между ними будет интересной. Я бы поставил 50 на 50. Разве что у петербуржцев есть преимущество в виде родных стен. Так разницы в классе между соперниками нет. Сейчас никто не показывает лучшей игры.

– Берегут силы к плей-офф?

– Я никогда не понимал таких разговоров, честно говоря. Это можно получить зарплату и отложить заначку. А тут, в хоккее, как ты сэкономишь силы? Не добежишь до шайбы, чуть слабее бросишь? Нет таких вариантов – беречь силы.

Другое дело, что можно пробовать по ходу регулярного чемпионата какие-то новые тактические варианты. Кто-то посчитал, что в игре с «Локомотивом» СКА, например, играл от обороны. Я не согласен, всегда команда играет так, как позволяет соперник.

Но тренеры ищут, пробуют разные сочетания, чтобы лучше подготовиться к плей-офф, – сказал бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Константин Меньшиков.