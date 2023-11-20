Кожевников о том, что матч СКА – ЦСКА не покажут на «Матч ТВ»: «Футбол – вид спорта номер один. Сборная России всегда в приоритете»
Александр Кожевников назвал футбол видом спорта номер один.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о том, что вместо матча Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА в эфире «Матч ТВ» покажут товарищескую игру футбольных сборных России и Кубы.
– Да какой там суперхоккей? Сборная России всегда в приоритете. А фанаты хоккея найдут, где посмотреть матч. Думаю, это небольшая проблема. У всех же есть интернет.
– Получается, футбол популярнее хоккея?
– Да, именно так. Футбол – вид спорта номер один.
– Статус соперника сборной России на влияет на интерес к матчу?
– Да какая разница, какой статус у соперника? Это же сборная России, главная команда страны. Ребятам надо играть. Сборная всегда в приоритете. Тут и спорить нечего даже, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
В футболе очень много времени катают мяч в середине поля и играют без ворот.
Но, вообще, нет смысла спорить -
как говорится, о вкусах не спорят.