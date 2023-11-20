Кожевников о том, что матч СКА – ЦСКА не покажут на «Матч ТВ»: «Футбол – вид спорта номер один. Сборная России всегда в приоритете»

Александр Кожевников назвал футбол видом спорта номер один.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о том, что вместо матча Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и в эфире «Матч ТВ» покажут товарищескую игру футбольных сборных России и Кубы.

– Да какой там суперхоккей? Сборная России всегда в приоритете. А фанаты хоккея найдут, где посмотреть матч. Думаю, это небольшая проблема. У всех же есть интернет.

– Получается, футбол популярнее хоккея?

– Да, именно так. Футбол – вид спорта номер один.

– Статус соперника сборной России на влияет на интерес к матчу?

– Да какая разница, какой статус у соперника? Это же сборная России, главная команда страны. Ребятам надо играть. Сборная всегда в приоритете. Тут и спорить нечего даже, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .

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