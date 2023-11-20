Кожевников о том, что матч СКА – ЦСКА не покажут на «Матч ТВ»: «Футбол – вид спорта номер один. Сборная России всегда в приоритете»

Теги ЦСКА СКА болельщики Сборная России по футболу телевидение сборная Кубы КХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников назвал футбол видом спорта номер один.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о том, что вместо матча Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА в эфире «Матч ТВ» покажут товарищескую игру футбольных сборных России и Кубы.

– Да какой там суперхоккей? Сборная России всегда в приоритете. А фанаты хоккея найдут, где посмотреть матч. Думаю, это небольшая проблема. У всех же есть интернет.

– Получается, футбол популярнее хоккея?

– Да, именно так. Футбол – вид спорта номер один.

– Статус соперника сборной России на влияет на интерес к матчу?

– Да какая разница, какой статус у соперника? Это же сборная России, главная команда страны. Ребятам надо играть. Сборная всегда в приоритете. Тут и спорить нечего даже, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

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19 комментариев

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Александр Сырчин
Ответ Дмитрий Пузырёв
Ну, а когда мы ещё увидим Кубу?! Я серьёзно, это и правда интересно... :-)
Тем более в бутсах из Спортмастера.
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Axmat Cecenov
Ну на этот раз если надо выбрать обязательно, я бы выбрал Ска-Цска. Хоть и не фанат хоккея. Просто непонятно зачем этот матч России.
+13
-5
+8
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Никита Михайлов
опять без Ларина?
+4
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Дмитрий Пузырёв
Ну, а когда мы ещё увидим Кубу?! Я серьёзно, это и правда интересно... :-)
+4
0
+4
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DaRt FeLiX
Ответ Axmat Cecenov
Ну на этот раз если надо выбрать обязательно, я бы выбрал Ска-Цска. Хоть и не фанат хоккея. Просто непонятно зачем этот матч России.
плюсую
+6
-4
+2
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Владимир Молявин
Если это не ирония, то я с ним полностью согласен.
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9wkbc9rjcb
Ответ ivan555navi
Хоккей как раз динамичная игра, в отличии от футбола. В футболе очень много времени катают мяч в середине поля и играют без ворот. Но, вообще, нет смысла спорить - как говорится, о вкусах не спорят.
Последний раз ходил на ЦСКА Амур после двух четвертей 0:0 и убежал не выдержал скучно….
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jdrk
Ответ Axmat Cecenov
Ну на этот раз если надо выбрать обязательно, я бы выбрал Ска-Цска. Хоть и не фанат хоккея. Просто непонятно зачем этот матч России.
Есть же КХЛ ТВ, в чём проблема?
+2
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Александр Маслов
Ответ Melnikov1968
Да уж, матч с Кубой так раскачивали, что придётся смотреть:)
Куба не футбольная страна,они не где не котируются,тем более товарищеский матч, что там можно смотреть? а хоккея на Матч ТВ очень мало,можно и раз в месяц не увидит.
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T622222
Ответ Александр Сырчин
Тем более в бутсах из Спортмастера.
Надо было еще кубинцам там форму Барселоны купить или Реала вот было прикольно!
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ivan555navi
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Ответ 9wkbc9rjcb
Смотреть как катают вату в хоккее зрелище скучное, правильно не показывают, уж лучше балет в записи😁
Хоккей как раз динамичная игра, в отличии от футбола.
В футболе очень много времени катают мяч в середине поля и играют без ворот.
Но, вообще, нет смысла спорить -
как говорится, о вкусах не спорят.
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Александр Сырчин
Ответ Axmat Cecenov
Ну на этот раз если надо выбрать обязательно, я бы выбрал Ска-Цска. Хоть и не фанат хоккея. Просто непонятно зачем этот матч России.
Матч 5 и 6 команд Запада. Битва середняков. Так же любят писать про матчи футбольного Спартака, когда он на тех же местах находится?
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Axmat Cecenov
Ответ jdrk
Есть же КХЛ ТВ, в чём проблема?
Так я не собираюсь смотреть ни хоккей, ни матч сборной. Вы читать умейте? Я сказал если бы пришлось выбирать.
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amur.
Уже не знает где еще лизнуть))
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Dinamik1
Матч тв это же иноагент!Они на основном канале не показали.ЧМ по дзюдо и ЧЕ по боксу где наши выступали и с флагом и с гимном.Много ли таких соревнований отвечаю нетПредлагаю провести расследование и наказать виновныхУ них сейчас на уме как бы губерниеву ТЭФИ дать.
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Melnikov1968
Да уж, матч с Кубой так раскачивали, что придётся смотреть:)
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Максим Столбов
Матч такой Матч, рейтинги же не важны.
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АРТУР АЛИЕВ
Я бы с большим кайфом СКА-ЦСКА посмотрел
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