Гайлик о СКА: «Канадцы готовятся за счет игр. У них нет сборов, долгих разминок. В Петербурге примерно так же обстоят дела, думаю»

Юрий Гайлик поделился мнением об игре СКА в сезоне-2023/24.

Сегодня, 20 ноября, клуб сыграет против .

– СКА сейчас радует, стали играть именно как команда. Хороший настрой, движение – даже великолепная физика, скажу так. Так что команда подготовлена к большим битвам.

– А чем вызваны перепады в результатах – серии из поражений сменяют победные и наоборот?

– Я не знаю, как строится подготовка, но, например, канадцы готовятся за счет игр. У них нет каких-то сборов, долгих разминок. Десять выставочных матчей – а потом они играют сезон, и все. Входят в чемпионат, за счет игр. К плей-офф они готовы.

В СКА, думаю, примерно так же обстоят дела. Вот до Нового года они сейчас доиграют на хорошем ходу. Потом будет перерыв, и вот как они подготовятся, так дальше и пойдет.

– Чего ждете от матча с ЦСКА?

– Победы армейцев Петербурга, конечно. СКА сейчас в хорошей форме, ЦСКА играет очень неровно. Конечно, в плей-офф они будут. Вообще, плей-офф все покажет.

– Как СКА не пропускать на последних секундах после вбрасываний?

– Ну, надо просто разобраться, кто где стоит. Изучить момент по телевизору – телевизоры же есть. Вот и все. Ларчик просто открывается. Кто-то должен выходить на бьющего, садиться или ложиться под шайбу. Я, сколько играл, много таких моментов было.

– Вы поняли, почему гол в матче с «Локомотивом» отменили?

– Я так понял, что время кончилось. Тут никто не мухлевал, не давил на судей, никаких махинаций. Есть арбитры – они все видят, разбираются, у них все под контролем, – сказал бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик.