Бобровский о Баркове: «Он может делать на льду все – и в нападении, и в защите. Если бы я отдал ему вратарскую экипировку, он бы и в этом преуспел»

Сергей Бобровский поделился мнением об Александре Баркове.

Вратарь «Флориды» высказался после матча против «Детройта» (2:0).

«Он отличный нападающий, но я не думаю, что многие люди видят, насколько высок его хоккейный IQ.

Он может делать на льду все – и в нападении, и в защите.

Если бы я отдал ему свою вратарскую экипировку, он бы и в этом тоже преуспел», – сказал вратарь «Флориды» .