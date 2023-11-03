Бобровский о Баркове: «Он может делать на льду все – и в нападении, и в защите. Если бы я отдал ему вратарскую экипировку, он бы и в этом преуспел»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Хоккей

Сергей Бобровский поделился мнением об Александре Баркове.

Вратарь «Флориды» высказался после матча против «Детройта» (2:0).

«Он отличный нападающий, но я не думаю, что многие люди видят, насколько высок его хоккейный IQ.

Он может делать на льду все – и в нападении, и в защите.

Если бы я отдал ему свою вратарскую экипировку, он бы и в этом тоже преуспел», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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