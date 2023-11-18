Капитан «Флориды» Барков получил травму после удара коленом в колено от защитника «Анахайма» Лакомба
Капитан «Флориды» Александр Барков получил травму после удара коленом в колено.
Эпизод произошел в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пантерс» и «Анахаймом» (2:1).
Форвард покинул площадку после столкновения с защитником «Дакс» Джейсоном Лакомбом и не вернулся в игру.
Судьи выписали Лакомбу малый штраф за подножку.
28-летний Барков в текущем сезоне набрал 17 (6+11) очков в 16 играх при полезности «+14».
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