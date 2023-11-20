Два клуба Востока интересуются Ли. Форвард перейдет в «Амур», скорее всего (Артур Хайруллин)
Два клуба Востока интересуются форвардом Олегом Ли.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Два клуба Восточной конференции заинтересованы в приглашении нападающего Олега Ли», – написал Хайруллин.
«С большой долей вероятности Олег Ли окажется в «Амуре», – добавил журналист.
Сегодня «Автомобилист» поместил Ли в список отказов.
В этом сезоне 32-летний хоккеист провел 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10».
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