КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Сергей Иванов («Адмирал»), одержавший 1 победу в 3 матчах недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отразил 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,99. В матче с «Амуром» Иванов впервые сыграл на ноль за «Адмирал». Вратарь также признан лучшим новичком недели в КХЛ.

Лучшим защитником стал Джереми Руа («Витязь»), набравший 6 (0+6) очков в 5 матчах при показателе полезности «плюс 4». На его счету также 3 силовых приема, 10 заблокированных бросков и 1 отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Максим Цыплаков («Спартак»). Он набрал 5 (5+0) очков в 3 матчах недели. Его шайбы в матче с «Динамо» и «Ладой» стали победными. На счету Цыплакова также 12 силовых приемов и 1 блокированный бросок.