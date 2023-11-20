Сергей Иванов, Руа и Цыплаков – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги Витязь Спартак рейтинги КХЛ Адмирал Джереми Руа Максим Цыплаков Сергей Иванов Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Сергей Иванов («Адмирал»), одержавший 1 победу в 3 матчах недели в Фонбет Чемпионате КХЛ. Он отразил 97,56% бросков при коэффициенте надежности 0,99. В матче с «Амуром» Иванов впервые сыграл на ноль за «Адмирал». Вратарь также признан лучшим новичком недели в КХЛ.

Лучшим защитником стал Джереми Руа («Витязь»), набравший 6 (0+6) очков в 5 матчах при показателе полезности «плюс 4». На его счету также 3 силовых приема, 10 заблокированных бросков и 1 отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Максим Цыплаков («Спартак»). Он набрал 5 (5+0) очков в 3 матчах недели. Его шайбы в матче с «Динамо» и «Ладой» стали победными. На счету Цыплакова также 12 силовых приемов и 1 блокированный бросок.

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1 комментарий

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Caniball
Цыплаков провел просто вдохновенную неделю!
Так держать!
Два матча из трех видел вживую!
+1
0
+1
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