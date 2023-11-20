Форвард «Лады» Алтыбармакян выведен из списка травмированных
Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян выведен из списка травмированных.
Клуб рассказал о сроках восстановления травмированных хоккеистов.
«Новую неделю начинаем со свежих сводок из клубного лазарета. Игроки, находящиеся в списке травмированных на данный момент:
– Скотт Космачук (до 27.11.2023);
– Павел Колтыгин (до 28.11.2023);
– Данила Моисеев (до 18.12.2023);
– Никита Попугаев (до 18.12.2023);
– Николай Владимиров (до 30.04.2024).
Нападающий Андрей Алтыбармакян выведен из списка травмированных», – говорится в сообщении клуба.
Комментарии