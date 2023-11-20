Форвард «Лады» Алтыбармакян выведен из списка травмированных

Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян выведен из списка травмированных.

Клуб рассказал о сроках восстановления травмированных хоккеистов.

«Новую неделю начинаем со свежих сводок из клубного лазарета. Игроки, находящиеся в списке травмированных на данный момент:

– (до 27.11.2023);

– (до 28.11.2023);

– (до 18.12.2023);

– (до 18.12.2023);

– Николай Владимиров (до 30.04.2024).

Нападающий Андрей Алтыбармакян выведен из списка травмированных», – говорится в сообщении клуба.