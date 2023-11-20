Форвард «Лады» Алтыбармакян выведен из списка травмированных

Теги Лада травмы КХЛ Николай Владимиров Скотт Космачук Павел Колтыгин Андрей Алтыбармакян Данила Моисеев Никита А. Попугаев Хоккей

Форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян выведен из списка травмированных.

Клуб рассказал о сроках восстановления травмированных хоккеистов.

«Новую неделю начинаем со свежих сводок из клубного лазарета. Игроки, находящиеся в списке травмированных на данный момент:

Скотт Космачук (до 27.11.2023);

Павел Колтыгин (до 28.11.2023);

Данила Моисеев (до 18.12.2023);

Никита Попугаев (до 18.12.2023);

– Николай Владимиров (до 30.04.2024).

Нападающий Андрей Алтыбармакян выведен из списка травмированных», – говорится в сообщении клуба.

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