Никита Щитов: «Панарин показывает невероятную самоотдачу и целеустремленность. Он вписался в систему нового тренера «Рейнджерс» Лавиолетта»

Никита Щитов прокомментировал выступление Артемия Панарина в сезоне-2023/24.

Панарин набрал очки в 15 играх подряд со старта сезона. В активе 32-летнего россиянина 26 (10+16) баллов.

«У Артемия не так давно родился ребенок. Такие события вызывают огромный эмоциональный всплеск. Часто бывает, что у спортсменов год, когда рождается ребенок, получается запредельным по результатам. По своим наблюдениям могу сказать, что это дает мощный толчок. Такую классную игру Панарина я связываю в том числе с этим.

Ну и его работоспособность, талант, хорошие партнеры, классная атмосфера в команде также складываются в результат. Панарин на площадке показывает невероятную самоотдачу и целеустремленность.

Мы видим, что он вписался в систему нового тренера «Рейнджерс» Питера Лавиолетта. Думаю, что Артемий здорово пройдет всю регулярку, но самое интересное будет в плей‑офф.

Сможет ли он Панарин привести «Рейнджерс» к Кубку Стэнли? Почему нет? Но он не один играет в команде. Помощь партнеров тоже очень важна, хоккей ведь командная игра. Все будет зависеть не только от Артемия», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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