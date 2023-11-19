Маршанд – 8-й игрок с 500 передачами в истории «Бостона»

Брэд Маршанд сделал 500-ю передачу в НХЛ.

Нападающий «Бостона» набрал 2 (0+2) балла в матче против «Монреаля» (5:2).

Теперь на его счету 880 (379+501) очков в 963 играх в НХЛ.

стал восьмым игроком в истории «Брюинс», достигшим отметки 500 передач.

Ранее это удалось Уэйну Кэшмену (516 передач в составе « »), (553), Давиду Крейчи (555), (613), Бобби Орру (624), Джонни Бьюсику (794) и Рэю Бурку (1111).