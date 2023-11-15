Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами в пустые ворота

Теги рейтинги Питтсбург Зак Паризе Марио Лемье Сидни Кросби Мариан Госса Эрик Стаал Александр Овечкин Джером Игинла Уэйн Гретцки НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Сидни Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 30 шайбами в пустые ворота.

Сегодня капитан «Питтсбурга» сделал хет-трик в матче с «Коламбусом» (5:3). Последнюю шайбу он забросил в пустые ворота. 

Она стала для него 30-й такой за карьеру в лиге (из 560 всего, 5,36%).

36-летний канадец стал 9-м игроком в истории лиги с 30+ голами в пустые ворота. 

Рекорд делят Уэйн Гретцки (56 голов в пустые ворота из 894 всего, 6,26%) и Александр Овечкин (56 из 826, 6,78%). 

Также в список входят Мариан Госса (40 из 525, 7,62%), Марио Лемье (33 из 690, 4,78%), Эрик Стаал (33 из 455, 7,25%), Брэд Маршанд («Бостон», 33 из 379, 8,7%), Джером Игинла (32 из 625, 5,12%) и Зак Паризе (30 из 429, 6,99%). 

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Кросби невероятный уровень игры и в 40 будет показывать, если захочет играть, конечно. Его хоккейный интеллект намного превзошёл всех в своём поколении.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Ответ Chilavert
если у Овечкина, то нет, неправильные, только и может забивать в пустые, старпер, если у Кросби, то да, правильные, молодец, продолжай)
Овечкин практически в 2 раза больше забил в пустые, чем Кросби. И Кросби редко выпускают в таких ситуациях.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Иванов
Нечестно, ему стоячему на пустые отдали - так упасть сложнее.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chilavert
Ответ Strannix
За 19 сезонов?
так пишешь, будто Овечкин свои 56 за 5 сезонов забил)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
не пойму, объясните. забить в пустые - это круто или позорно? есть по этому какой-то трофи? вот Овечкин не забил в пустые. вот это более прикольно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
upuckuH
Игинла легендарный снайпер! В эпоху после Грецки есть вообще кто из канадцев больше забил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bombanero
Не забросил, а "нашакалил". Или как тут принято говорить про шайбы в пустые ворота?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chilavert
Ответ Strannix
Овечкин практически в 2 раза больше забил в пустые, чем Кросби. И Кросби редко выпускают в таких ситуациях.
30 шайб Кросби тоже немало.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Ответ Chilavert
30 шайб Кросби тоже немало.
За 19 сезонов?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Ответ Chilavert
так пишешь, будто Овечкин свои 56 за 5 сезонов забил)
Овечкин 2.94, Кросби 1.57
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chilavert
Ответ Strannix
Овечкин 2.94, Кросби 1.57
и что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий