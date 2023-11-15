Сидни Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 30 шайбами в пустые ворота.

Сегодня капитан «Питтсбурга» сделал хет-трик в матче с «Коламбусом» (5:3). Последнюю шайбу он забросил в пустые ворота.

Она стала для него 30-й такой за карьеру в лиге (из 560 всего, 5,36%).

36-летний канадец стал 9-м игроком в истории лиги с 30+ голами в пустые ворота.

Рекорд делят Уэйн Гретцки (56 голов в пустые ворота из 894 всего, 6,26%) и Александр Овечкин (56 из 826, 6,78%).

Также в список входят Мариан Госса (40 из 525, 7,62%), Марио Лемье (33 из 690, 4,78%), Эрик Стаал (33 из 455, 7,25%), Брэд Маршанд («Бостон», 33 из 379, 8,7%), Джером Игинла (32 из 625, 5,12%) и Зак Паризе (30 из 429, 6,99%).