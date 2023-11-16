Куинн Хьюз с 1+2, Эвандер Кэйн с хет-триком и Макар с 3 передачами – звезды дня в НХЛ

Куинн Хьюз, Эвандер Кэйн и Кэйл Макар – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 3 передачами в матче против «Анахайма» (8:2).

Вторая звезда – форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн с хет-триком в игре с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

Первая звезда – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз с 3 (1+2) очками в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ). Защитник стал автором победного гола.