Куинн Хьюз с 1+2, Эвандер Кэйн с хет-триком и Макар с 3 передачами – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Ванкувер Колорадо Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз, Эвандер Кэйн и Кэйл Макар – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 3 передачами в матче против «Анахайма» (8:2).

Вторая звезда – форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн с хет-триком в игре с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

Первая звезда – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз с 3 (1+2) очками в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ). Защитник стал автором победного гола.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
See what
Явно лига затаила на Кэйна обиду, как не дать первую звезду игроку, сранявшему счет на последней минуте, забившему победный гол в овертайме и оформившему хет-трик?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Эвандеру не дали 1 звезду...Типа затмит некствана?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий