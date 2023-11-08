Иафалло с 0+4, Макар с 0+3 и Томкинс с 1-й победой в карьере – звезды дня в НХЛ

Алекс Иафалло, Кэйл Макар и Мэтт Томкинс – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Тампы» Мэтт Томкинс, одержавший первую победу в лиге спустя 11 лет после драфта. Он отразил 23 из 26 бросков в матче с «Монреалем» (5:3).

Вторая звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с ассистентским хет-триком в матче с «Нью-Джерси» (6:3).

Первая звезда – форвард «Виннипега» Алекс Иафалло с ассистентским покером в матче с «Сент-Луисом» (5:2).