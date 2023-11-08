Иафалло с 0+4, Макар с 0+3 и Томкинс с 1-й победой в карьере – звезды дня в НХЛ
Алекс Иафалло, Кэйл Макар и Мэтт Томкинс – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Тампы» Мэтт Томкинс, одержавший первую победу в лиге спустя 11 лет после драфта. Он отразил 23 из 26 бросков в матче с «Монреалем» (5:3).
Вторая звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с ассистентским хет-триком в матче с «Нью-Джерси» (6:3).
Первая звезда – форвард «Виннипега» Алекс Иафалло с ассистентским покером в матче с «Сент-Луисом» (5:2).
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