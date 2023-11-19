Овечкин сыграл 15:02 против «Коламбуса» – минимальное время в сезоне. Он не выходил на лед при пустых воротах у соперника

Александр Овечкин сыграл 15:02 против «Коламбуса» – минимальное время в сезоне.

« » обыграл «Блю Джекетс» (4:3) в матче регулярного чемпионата .

Российский форвард (15:02 – минимальное время в сезоне, 3:36 – в большинстве», «0») забил в этом матче свой 5-й гол в сезоне и 827-й – за карьеру в лиге.

Он отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 перехватом. Также допустил 1 потерю.

не выходил на лед в последние 3 минуты матча, в том числе при пустых воротах у « ».

На 57:26 «Кэпиталс» остались в меньшинстве после удаления Тревора ван Римсдайка, при игре 4 на 6 Александр на площадке не появлялся.