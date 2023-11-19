Овечкин сыграл 15:02 против «Коламбуса» – минимальное время в сезоне. Он не выходил на лед при пустых воротах у соперника

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сыграл 15:02 против «Коламбуса» – минимальное время в сезоне.

«Вашингтон» обыграл «Блю Джекетс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский форвард (15:02 – минимальное время в сезоне, 3:36 – в большинстве», «0») забил в этом матче свой 5-й гол в сезоне и 827-й – за карьеру в лиге

Он отметился 2 бросками в створ, 2 силовыми приемами и 1 перехватом. Также допустил 1 потерю. 

Овечкин не выходил на лед в последние 3 минуты матча, в том числе при пустых воротах у «Коламбуса».

На 57:26 «Кэпиталс» остались в меньшинстве после удаления Тревора ван Римсдайка, при игре 4 на 6 Александр на площадке не появлялся. 

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13 комментариев

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e1ther - e1ther
на рекорд играли Овечкина,очевидно же...)
+19
-4
+15
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Dimash Balatayev
Лучше пусть так, по 15-16 минут и с шайбой
+10
0
+10
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Фтемноте
Зашли минусяторы, аля Суворова и всякие Алании)))
всем минусы влепили.
Сорян, смог перебить только одним своим плюсом
+7
-1
+6
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Denny BETS
Ответ Bartez1986
там же вся команда работает на рекорд и ей по фиг на результат?
До сих пор есть, кто реально верит в это.
+4
0
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Denny BETS
С тех пор как он сравнялся с Грецки по голам в пустые, он и не будет больше выходить на очередной гол в пустые. Ови не собирается бить рекорд при этом забив больше в пустые, чем Грецки.
+2
0
+2
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Bartez1986
там же вся команда работает на рекорд и ей по фиг на результат?
+5
-4
+1
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Оскар Муравьёв
Лучше забить в равных составах чем в пустые
+1
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Kuryanin
Тренер Вашика решил, что 3 на 6 - это перебор.
+1
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Сивуч
Ответ Denny BETS
С тех пор как он сравнялся с Грецки по голам в пустые, он и не будет больше выходить на очередной гол в пустые. Ови не собирается бить рекорд при этом забив больше в пустые, чем Грецки.
Тоже об этом думал. Как-то зашкварно, (ну, на мой взгляд) в пустые забрасывать дальше... хотя. Он ведь хотел в прошлом матче запулить по пустым, но споткнулся на ровном месте
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icey_punk
Кстати, с каких пор НХЛ превратилась в лигу усачей?
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Сивуч
Ответ Dimash Balatayev
Лучше пусть так, по 15-16 минут и с шайбой
Но это уже игровое время не первого, а третьего звена
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BigPooh - Viktor Baranov
Ответ Denny BETS
С тех пор как он сравнялся с Грецки по голам в пустые, он и не будет больше выходить на очередной гол в пустые. Ови не собирается бить рекорд при этом забив больше в пустые, чем Грецки.
В чужую голову не залезть, но вероятность 50 на 50
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