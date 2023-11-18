Виктор Козлов: «У «Салавата» все хорошо с эмоциями, когда играем против «Ак Барса». Не секрет, насколько это важно для Уфы, Республики»
Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом».
«Салават Юлаев» выиграл со счетом 1:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
− Мы провели хороший матч с запредельной самоотдачей, ребята выполнили установку на игру. Александр Самонов отлично сыграл на последнем рубеже. Всех с победой.
− Как оцените эмоциональную составляющую матча?
− У нас все хорошо с эмоциями, когда играем против «Ак Барса».
Не секрет, насколько это важно для Уфы, для Республики. При подготовке ребята сами понимали важность этого матча.
− Можно сказать, что обе команды выходили с установкой перетерпеть соперника?
− «Ак Барс» хорошо играет в обороне, плотно действует в средней зоне.
Команда мало пропускает, поэтому делали акцент на правильном входе в зону, правильных передачах в середине.
У соперника опасные нападающие, которые могут убежать в контратаку и реализовать момент.
− «Салават» впервые за долгое время одержал сухую победу в «Зеленом дерби». Насколько это эмоционально значимо?
− Это «Ак Барс», это «Зеленое дерби». Всегда важно побеждать в «Зеленом дерби». Для нас, наших болельщиков, всей Республики.
− Была установка строго сыграть в третьем периоде в обороне?
− «Ак Барс» начал хорошо прессинговать, контролировать шайбу. Если была возможность, то мы просили ребят играть в атаке, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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