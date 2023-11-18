Виктор Козлов: «У «Салавата» все хорошо с эмоциями, когда играем против «Ак Барса». Не секрет, насколько это важно для Уфы, Республики»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом».

« » выиграл со счетом 1:0 в матче Фонбет чемпионата .

− Мы провели хороший матч с запредельной самоотдачей, ребята выполнили установку на игру. отлично сыграл на последнем рубеже. Всех с победой.

− Как оцените эмоциональную составляющую матча?

− У нас все хорошо с эмоциями, когда играем против « ».

Не секрет, насколько это важно для Уфы, для Республики. При подготовке ребята сами понимали важность этого матча.

− Можно сказать, что обе команды выходили с установкой перетерпеть соперника?

− «Ак Барс» хорошо играет в обороне, плотно действует в средней зоне.

Команда мало пропускает, поэтому делали акцент на правильном входе в зону, правильных передачах в середине.

У соперника опасные нападающие, которые могут убежать в контратаку и реализовать момент.

− «Салават» впервые за долгое время одержал сухую победу в «Зеленом дерби». Насколько это эмоционально значимо?

− Это «Ак Барс», это «Зеленое дерби». Всегда важно побеждать в «Зеленом дерби». Для нас, наших болельщиков, всей Республики.

− Была установка строго сыграть в третьем периоде в обороне?

− «Ак Барс» начал хорошо прессинговать, контролировать шайбу. Если была возможность, то мы просили ребят играть в атаке, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .