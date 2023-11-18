Виктор Козлов: «У «Салавата» все хорошо с эмоциями, когда играем против «Ак Барса». Не секрет, насколько это важно для Уфы, Республики»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом».

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 1:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

− Мы провели хороший матч с запредельной самоотдачей, ребята выполнили установку на игру. Александр Самонов отлично сыграл на последнем рубеже. Всех с победой.

− Как оцените эмоциональную составляющую матча?

− У нас все хорошо с эмоциями, когда играем против «Ак Барса».

Не секрет, насколько это важно для Уфы, для Республики. При подготовке ребята сами понимали важность этого матча.

− Можно сказать, что обе команды выходили с установкой перетерпеть соперника?

− «Ак Барс» хорошо играет в обороне, плотно действует в средней зоне.

Команда мало пропускает, поэтому делали акцент на правильном входе в зону, правильных передачах в середине.

У соперника опасные нападающие, которые могут убежать в контратаку и реализовать момент.

− «Салават» впервые за долгое время одержал сухую победу в «Зеленом дерби». Насколько это эмоционально значимо?

− Это «Ак Барс», это «Зеленое дерби». Всегда важно побеждать в «Зеленом дерби». Для нас, наших болельщиков, всей Республики.

− Была установка строго сыграть в третьем периоде в обороне?

− «Ак Барс» начал хорошо прессинговать, контролировать шайбу. Если была возможность, то мы просили ребят играть в атаке, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Валеев
Красавцы , бьем Ак Барс их оружием !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мик джагер
судя по заголовку , от слов Козлова шовинизмом попахивает.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий