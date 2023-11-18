Егор Михайлов: «Спартак» заслуженно идет 1-м на Западе. Успех взялся не на ровном месте – это хорошая работа менеджеров и тренеров»

Егор Михайлов считает, что «Спартак» заслуженно идет первым на Западе.

– «Спартак» и лидерство в КХЛ. Удивлены?

– Успех «Спартака» взялся не на ровном месте. Это хорошая работа менеджеров клуба, собравших отличную команду, и тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым, который выстроил систему игры. Ребята приняли требования тренера, показывают хороший хоккей и добиваются результата.

– Можно ли назвать команду главной сенсацией сезона?

– Наверное, никто не думал, что чемпионат для красно‑белых так успешно будет складываться. Но по качеству и содержанию игры «Спартак» на сегодняшний день заслуженно занимает первое место на Западе.

– Мысли о Кубке Гагарина надо гнать подальше?

– В плей‑офф будут совсем другие матчи. И будет интересно посмотреть на команду в играх на выбывание, как она справится, – сказал бывший нападающий «Спартака»,