Морозов, скорее всего, выбыл до конца года. Форвард «Спартака» пропустит Матч звезд КХЛ

Алексей Жамнов сообщил, что Иван Морозов, скорее всего, выбыл до конца года.

– По Ивану Морозову есть какие-то новости?

– Он пока еще обследуется, доктора смотрят за ним. Думаю, диагноз такой, что мы, скорее всего, увидим его после Нового года.

– Матч звезд он, вероятнее всего, пропускает?

– Ну конечно, – сказал главный тренер «Спартака».

В 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ Морозов набрал 31 (9+22) очко. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.