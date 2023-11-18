Морозов, скорее всего, выбыл до конца года. Форвард «Спартака» пропустит Матч звезд КХЛ

Теги Спартак травмы Алексей Жамнов КХЛ Матч звезд КХЛ Иван Морозов Хоккей

Алексей Жамнов сообщил, что Иван Морозов, скорее всего, выбыл до конца года.

– По Ивану Морозову есть какие-то новости?

– Он пока еще обследуется, доктора смотрят за ним. Думаю, диагноз такой, что мы, скорее всего, увидим его после Нового года.

– Матч звезд он, вероятнее всего, пропускает?

– Ну конечно, – сказал главный тренер «Спартака».

В 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ Морозов набрал 31 (9+22) очко. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.

 

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9 комментариев

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Uriah Heep
Печально.
+15
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Тёма Тёма
Да уж. Жесть. Но Бурмистров неплохо вписался в тройку с Голдобиным и Порядиным. Тяжёлое турне предстоит, там и сыграются.
+8
0
+8
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FCCZ
Здоровья.
+7
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mitos
Потеря. Ваня сейчас заслуженно первый центр. Смотрелся шикарно.
+3
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Сергей
Ивану Морозову выздоровления, будем ждать.
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Иван Правспарт
как же досадно!!
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Caniball
Ивану - здоровья!
Очень печальная новость(
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Vatokatya
Подскажите, что с ним случилось?
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