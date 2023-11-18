Морозов, скорее всего, выбыл до конца года. Форвард «Спартака» пропустит Матч звезд КХЛ
Алексей Жамнов сообщил, что Иван Морозов, скорее всего, выбыл до конца года.
– По Ивану Морозову есть какие-то новости?
– Он пока еще обследуется, доктора смотрят за ним. Думаю, диагноз такой, что мы, скорее всего, увидим его после Нового года.
– Матч звезд он, вероятнее всего, пропускает?
– Ну конечно, – сказал главный тренер «Спартака».
В 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ Морозов набрал 31 (9+22) очко. Статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
Очень печальная новость(