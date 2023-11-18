Демченко, не игравший с октября – в составе «Авангарда» на выезд. Вратарем интересуется «Адмирал»

«Авангард» отправился на выезд.

Омский клуб проведет трехматчевую выездную серию по маршруту Нижнекамск – Челябинск – Уфа.

Стоит отметить, что в состав « » включен вратарь , не игравший за «Авангард» с 29 октября. Сообщалось, что его может выменять «Адмирал».

Полностью состав выглядит следующим образом.

Фото: hawk.ru

19 ноября, 20:00 омск.вр. (17:00 мск.вр.)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Авангард» (Омск)

21 ноября, 20:00 омск.вр. (17:00 мск.вр.)

«Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск)

23 ноября, 20:00 омск.вр. (17:00 мск.вр.)

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск)