Демченко, не игравший с октября – в составе «Авангарда» на выезд. Вратарем интересуется «Адмирал»
«Авангард» отправился на выезд.
Омский клуб проведет трехматчевую выездную серию по маршруту Нижнекамск – Челябинск – Уфа.
Стоит отметить, что в состав «Авангарда» включен вратарь Василий Демченко, не игравший за «Авангард» с 29 октября. Сообщалось, что его может выменять «Адмирал».
Полностью состав выглядит следующим образом.
Фото: hawk.ru
19 ноября, 20:00 омск.вр. (17:00 мск.вр.)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Авангард» (Омск)
21 ноября, 20:00 омск.вр. (17:00 мск.вр.)
«Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск)
23 ноября, 20:00 омск.вр. (17:00 мск.вр.)
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск)
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