«Адмирал» выменяет Демченко у «Авангарда» (Артур Хайруллин)

Василий Демченко может продолжить карьеру в «Адмирале».

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, « » выменяет Демченко у « ».

29-летний вратарь не играл за «Авангард» с 29 октября. Статистику Демченко можно изучить здесь.