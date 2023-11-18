«Адмирал» выменяет Демченко у «Авангарда» (Артур Хайруллин)
Василий Демченко может продолжить карьеру в «Адмирале».
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Адмирал» выменяет Демченко у «Авангарда».
29-летний вратарь не играл за «Авангард» с 29 октября. Статистику Демченко можно изучить здесь.
По прошлому году у Демченко были выше цифры, потому что игроки ещё по памяти работы с Хартли, пытались брать все на себя, в отличие от этого года, когда Кравец говорит, что не нужно блокировать, а не давайте выходить на пятак, откуда у Демченко и налетело