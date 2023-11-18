«Адмирал» выменяет Демченко у «Авангарда» (Артур Хайруллин)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Василий Демченко Адмирал Хоккей

Василий Демченко может продолжить карьеру в «Адмирале».

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Адмирал» выменяет Демченко у «Авангарда».

29-летний вратарь не играл за «Авангард» с 29 октября. Статистику Демченко можно изучить здесь.

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11 комментариев

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ZubDatsyuka
ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!
+8
0
+8
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GusMan
Лучшая новость на сегодняшний день!
+5
0
+5
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Огюст
Для болельщиков Авангарда радостная новость , если это так будет - давно мечтали , куда бы пристроить Васю!
+4
0
+4
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Павел Очнев
не исключено что именно в Адмирале Дёма вновь заиграет,и возможно перестанет плюхи пропускать...в Адмирале похоже умеют работать с вратарями...
+3
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+3
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Kenshin
И зачем он Адмиралу? Его уровень ВХЛ. Нового Серебрякова из него не выйдет...
+3
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Hola Hola
Ответ зильбер
и заиграет
Может, и заиграет. В прошлом сезоне более-менее выступал. Нынче только 4 из 11 выше 90% сделал. Пусть лучше там заиграет, чем у нас на банке сидеть будет.
+2
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Павел Очнев
Ответ bran_darion
в Адмирале хорошо поставлена защита, когда играет вся пятерка в обороне. Блоки и клюшки всегда на льду, а то что доходит до вратаря, то это не с размашистых атак и с переводом с края на край. Как показывает опыт Серебрякова, что без "тотального цемента" в своей зоне, ты уже не тот лучший вратарь. По прошлому году у Демченко были выше цифры, потому что игроки ещё по памяти работы с Хартли, пытались брать все на себя, в отличие от этого года, когда Кравец говорит, что не нужно блокировать, а не давайте выходить на пятак, откуда у Демченко и налетело
полностью согласен! именно по системе защиты в Авангарде много вопросов...поэтому так много пропускаем...но Дёма никогда не показывал уверенную игру. Всегда до последней секунды матча неизвестность...
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Roman Schmidt
Сбылось!!
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зильбер
и заиграет
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bran_darion
Ответ Павел Очнев
не исключено что именно в Адмирале Дёма вновь заиграет,и возможно перестанет плюхи пропускать...в Адмирале похоже умеют работать с вратарями...
в Адмирале хорошо поставлена защита, когда играет вся пятерка в обороне. Блоки и клюшки всегда на льду, а то что доходит до вратаря, то это не с размашистых атак и с переводом с края на край. Как показывает опыт Серебрякова, что без "тотального цемента" в своей зоне, ты уже не тот лучший вратарь.
По прошлому году у Демченко были выше цифры, потому что игроки ещё по памяти работы с Хартли, пытались брать все на себя, в отличие от этого года, когда Кравец говорит, что не нужно блокировать, а не давайте выходить на пятак, откуда у Демченко и налетело
+2
-2
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