Николай Голдобин побил рекорд «Спартака» по голам в регулярке КХЛ.

Нападающий «Спартака» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады».

Это 23-й гол Николая Голдобина в текущем сезоне – форвард побил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат.

Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоу (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).

Кроме того, Голдобин обошел Рида Буше из «Авангарда» в списке лучших снайперов лиги в нынешнем сезоне.