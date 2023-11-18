Голдобин побил рекорд «Спартака» по голам (23) в регулярке КХЛ и обошел Буше в гонке снайперов

Теги Лада Спартак КХЛ рекорды Николай Голдобин Рид Буше Хоккей

Николай Голдобин побил рекорд «Спартака» по голам в регулярке КХЛ.

Нападающий «Спартака» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады».

Это 23-й гол Николая Голдобина в текущем сезоне – форвард побил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат.

Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоу (2016/2017), Сергей Широков (2020/2021).

Кроме того, Голдобин обошел Рида Буше из «Авангарда» в списке лучших снайперов лиги в нынешнем сезоне.

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7 комментариев

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Lenin 073
Ну фамилия обязывает) ГОЛдобин
+6
-1
+5
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Pasha0403
пора к ротену в систему на лайпска, хайрулина, гальченюка, грицюка, кадейкина и алистрова
+3
0
+3
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Посторонним В
Где смотреть, что с Морозовым?
+2
0
+2
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Тёма Тёма
Гооооооолдобин! Расцвёл прям в Спартаке. Да и вся команда радует. Ещё б не травмы...
0
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dzenga 1
🔥
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камикадзе
Нашел свою команду
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pizzatcarizza
Ответ Посторонним В
Где смотреть, что с Морозовым?
В новостях писали два дня назад. Определенности не было
0
0
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