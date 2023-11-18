Минское «Динамо» подписало контракт с экс-форвардом «Аризоны» и «Далласа» Бреттом Ричи

Минское «Динамо» подписало контракт с канадским экс-форвардом НХЛ Бреттом Ричи.

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Ричи провел прошлый сезон в НХЛ, выступая за «Калгари» (34 матча, 6+2) и «Аризону» (16 игр, 2+3), где за 50 матчей отметился 13 (8+5) очками. В разные годы он также за «Даллас» и «Бостон».

Всего в НХЛ Ричи провел 401 матч, в которых набрал 87 (52+35) очков и 255 штрафных минут, в АХЛ – 181 игра и 122 (66+56) очка. В сезоне-2013/2014 форвард с «Техасом» взял Кубок Колдера, став шестым бомбардиром команды с 48 (22+26) очками.