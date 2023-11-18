Мишуров о болельщиках «Авангарда»: «В детстве мечтал о том, что фанаты будут скандировать мою фамилию. Сейчас было первый раз, когда вся арена… Невероятно!»
Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров рассказал об исполнении своей детской мечты.
Вратарь отразил 19 бросков из 20 и выиграл серию буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 Б).
«Не замерзал ли сегодня? Да при такой игре, при такой атмосфере невозможно замерзнуть. От того, какой шум на трибунах, как болельщики гонят вперед – мурашки по коже. Ты постоянно находишься в игре. Конечно, слышал как скандировали мою фамилию во время видеопросмотра в серии буллитов.
Знаете, я лет в 7-8-9, в этом возрасте, когда приходил маленький на арену в Омске смотреть на взрослый «Авангард» и слышал, как фанаты скандируют чью-то фамилию, то всегда мечтал о том, что когда-нибудь и со мной так же будет. И сейчас было первый раз, когда прям вся арена…Невероятно!», – сказал 22-летний Мишуров.
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