Мишуров о болельщиках «Авангарда»: «В детстве мечтал о том, что фанаты будут скандировать мою фамилию. Сейчас было первый раз, когда вся арена… Невероятно!»

Теги Авангард болельщики КХЛ G-Drive Арена Адмирал Чемпионат.com Андрей Мишуров Хоккей

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров рассказал об исполнении своей детской мечты.

Вратарь отразил 19 бросков из 20 и выиграл серию буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 Б). 

«Не замерзал ли сегодня? Да при такой игре, при такой атмосфере невозможно замерзнуть. От того, какой шум на трибунах, как болельщики гонят вперед – мурашки по коже. Ты постоянно находишься в игре. Конечно, слышал как скандировали мою фамилию во время видеопросмотра в серии буллитов.

Знаете, я лет в 7-8-9, в этом возрасте, когда приходил маленький на арену в Омске смотреть на взрослый «Авангард» и слышал, как фанаты скандируют чью-то фамилию, то всегда мечтал о том, что когда-нибудь и со мной так же будет. И сейчас было первый раз, когда прям вся арена…Невероятно!», – сказал 22-летний Мишуров

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Goodvin55
Очень и очень много работы у Андрея над собой предстоит, чтобы не только на буллитах скандировали его фамилию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
На буллитах он мастерюга, за последние матчи сколько он ликвидировал выходов один на один, и в большинстве в том числе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
burdulad
Удачи Андрюха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий