Мишуров о болельщиках «Авангарда»: «В детстве мечтал о том, что фанаты будут скандировать мою фамилию. Сейчас было первый раз, когда вся арена… Невероятно!»

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров рассказал об исполнении своей детской мечты.

Вратарь отразил 19 бросков из 20 и выиграл серию буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (2:1 Б).

«Не замерзал ли сегодня? Да при такой игре, при такой атмосфере невозможно замерзнуть. От того, какой шум на трибунах, как болельщики гонят вперед – мурашки по коже. Ты постоянно находишься в игре. Конечно, слышал как скандировали мою фамилию во время видеопросмотра в серии буллитов.

Знаете, я лет в 7-8-9, в этом возрасте, когда приходил маленький на арену в Омске смотреть на взрослый « » и слышал, как фанаты скандируют чью-то фамилию, то всегда мечтал о том, что когда-нибудь и со мной так же будет. И сейчас было первый раз, когда прям вся арена…Невероятно!», – сказал 22-летний .