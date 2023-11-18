Вратарь «Авангарда» Мишуров: «Адмирал» полностью играет в откат, но даже в таких играх находим пути к положительному результату»

Теги Авангард КХЛ Адмирал Андрей Мишуров Хоккей

Андрей Мишуров оценил победу «Авангарда» над «Адмиралом» (2:1 Б).

«Конечно, мы ждали, что с «Адмиралом» будет хоккей с небольшим количеством голов. Это команда, которая полностью играет в откат, почти не идет в давление. Мало воздуха для наших игроков, мало места для входа в зону, но очень важно, что даже в таких играх мы находим пути и решения, которые приносят нам положительный результат.

Сильно ли злились нападающие? Да все профессионалы. Понимали, что нужно продолжать в том же духе, а шайба рано или поздно дырочку найдет», – сказал вратарь «Авангарда».

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