Сергей Черкас: «Игры СКА с «Ак Барсом» и «Северсталью» смотрел взахлеб. Система работает»

Сергей Черкас прокомментировал победную серию СКА в КХЛ .

Команда Романа Ротенберга ранее обыграла «Трактор» (4:3, ОТ), «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2) и поднялась на 5-е место в Западной конференции.

– Мне очень нравится, как сейчас играет команда. Вспомните матч с «Ак Барсом» в Казани: игроки СКА проводили по полторы-две минуты в зоне соперника, хотя игра шла «пять на пять», и хозяева не знали, что делать. Здорово перемещались, двигались.

– В чем причина такого преображения?

– Стабилизировался состав, вернулись травмированные. Очень усилил команду защитник Фальковский. Если раньше у СКА был атакующий защитник Никишин, который мог и подключиться, и забить, и много времени на площадке проводил, то сейчас к нему добавился Фальковский – тоже очень полезно играет.

– Меньше стало удалений, ошибок на ровном месте?

– Конечно. Тренерский штаб подтянул дисциплину. Команда выглядит целостно, прибавила в движении, сыгранности, и мы видим на льду очень красивые моменты в исполнении СКА. Две игры – против «Ак Барса» и «Северстали» – я смотрел просто взахлеб, не мог оторваться.

– Стоило болельщикам СКА вывесить на трибунах Ледового баннер «Система не работает», как команда стала побеждать?

– Система работает на самом деле. Есть определенные нюансы, но я говорил, когда СКА проигрывал матчи: не надо раньше времени паниковать, кричать «Все пропало!» Сейчас команда оправдывает надежды.