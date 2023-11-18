Сергей Черкас: «Игры СКА с «Ак Барсом» и «Северсталью» смотрел взахлеб. Система работает»

Теги СКА Сергей Черкас КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Сергей Черкас прокомментировал победную серию СКА в КХЛ .

Команда Романа Ротенберга ранее обыграла «Трактор» (4:3, ОТ), «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2) и поднялась на 5-е место в Западной конференции.

– Мне очень нравится, как сейчас играет команда. Вспомните матч с «Ак Барсом» в Казани: игроки СКА проводили по полторы-две минуты в зоне соперника, хотя игра шла «пять на пять», и хозяева не знали, что делать. Здорово перемещались, двигались.

– В чем причина такого преображения?

– Стабилизировался состав, вернулись травмированные. Очень усилил команду защитник Фальковский. Если раньше у СКА был атакующий защитник Никишин, который мог и подключиться, и забить, и много времени на площадке проводил, то сейчас к нему добавился Фальковский – тоже очень полезно играет.

– Меньше стало удалений, ошибок на ровном месте?

– Конечно. Тренерский штаб подтянул дисциплину. Команда выглядит целостно, прибавила в движении, сыгранности, и мы видим на льду очень красивые моменты в исполнении СКА. Две игры – против «Ак Барса» и «Северстали» – я смотрел просто взахлеб, не мог оторваться.

– Стоило болельщикам СКА вывесить на трибунах Ледового баннер «Система не работает», как команда стала побеждать?

– Система работает на самом деле. Есть определенные нюансы, но я говорил, когда СКА проигрывал матчи: не надо раньше времени паниковать, кричать «Все пропало!» Сейчас команда оправдывает надежды.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Normal One
Чиркаш
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий