Сергей Черкас высказался о критике СКА со стороны болельщиков и журналистов.

СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает». СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал появление баннера: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА».

– Журналисты, болельщики хотят помочь команде – каким-то замечанием, той же критикой. Или это все не принимается во внимание руководителями клуба?

– Почему? Когда критика объективная, когда она по делу, все принимается. Ну а что баннер «Система поработает»? О чем он?

– Каждый думает в меру своей испорченности.

– Ну вот это и говорит о том, что появление баннера на трибуне – вброс. Вы объясните, какая система вас не устраивает? Если говорить о клубной системе, то она работает: команда «СКА-1946» успешно выступает в МХЛ, команда «СКА-Нева» – на ведущих позициях в ВХЛ. Команда СКА борется за то, чтобы выйти из затянувшегося кризиса.

О какой системе речь? О системе игры? Я не слышал, чтобы о СКА говорили как о сугубо системной команде. Она играет в творческий хоккей, может, даже где-то и чересчур.

А есть «Локомотив» – вот эта команда действует в рамках строгой системы. Разный хоккей, разные стили – и хорошо. Критика должна быть, почему нет, но она должна быть корректной и конструктивной, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.