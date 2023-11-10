Сергей Черкас: «Не слышал, чтобы о СКА говорили как о сугубо системной команде. Она играет в творческий хоккей. Баннер на трибуне – вброс. О какой системе речь?»

Теги Локомотив СКА болельщики Сергей Черкас КХЛ МХЛ СКА-Нева СКА-1946 ВХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Сергей Черкас высказался о критике СКА со стороны болельщиков и журналистов.

СКА в четверг обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В первом периоде игры на фанатском секторе петербургского клуба на несколько минут был развернут баннер с надписью «Система не работает». СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал появление баннера: «Много провокаций – хотят расшатать нас, но не получится. В Петербурге журналисты провоцируют СКА. Московские не критикуют ЦСКА».

– Журналисты, болельщики хотят помочь команде – каким-то замечанием, той же критикой. Или это все не принимается во внимание руководителями клуба?

– Почему? Когда критика объективная, когда она по делу, все принимается. Ну а что баннер «Система поработает»? О чем он?

– Каждый думает в меру своей испорченности.

– Ну вот это и говорит о том, что появление баннера на трибуне – вброс. Вы объясните, какая система вас не устраивает? Если говорить о клубной системе, то она работает: команда «СКА-1946» успешно выступает в МХЛ, команда «СКА-Нева» – на ведущих позициях в ВХЛ. Команда СКА борется за то, чтобы выйти из затянувшегося кризиса.

О какой системе речь? О системе игры? Я не слышал, чтобы о СКА говорили как о сугубо системной команде. Она играет в творческий хоккей, может, даже где-то и чересчур.

А есть «Локомотив» – вот эта команда действует в рамках строгой системы. Разный хоккей, разные стили – и хорошо. Критика должна быть, почему нет, но она должна быть корректной и конструктивной, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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10 комментариев

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Machine Head
Черкас зачем включать дурачка ? Роман Борисович почти каждый день говорил о какой -то системе . Неужели не в курсе ?
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Cruel Snake
На трибуне не вброс, это на скамейке якобы главный тренер, высер
+4
-1
+3
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jqzn88xn6n
Это уже какой-то понос
+3
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Фрэнк Хиббард
Удивительно, как "экспертно-хоккейное" болото вместе со всеми заслуженными, самыми самыми живет в сказке Андерсена про голого короля.
+2
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Melnikov1968
Скоро подхалимов Ротенберга станет больше, чем болельщиков СКА. Как же убого выглядят Назаров, Кожевников, Артюхин, Пашков, Юдин, Юрзинов, Терещенко, теперь ещё Черкас. Самолюбия ноль. Только челобитие. Позор.
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Олег
Это ты уважаемый у Романа Борисовича спроси,что там у него за супер система о которой он каждый день говорит.....Да хотя он сам не знает не####я о ней.
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IronTankograd
О какой системе?
Ниппель конечно.
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Максим Столбов
Черкас, иди протрезвей.
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цэсемьэр
ну хорошо хоть не гибридная война восточной конференции😂
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