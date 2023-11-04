Тренер России U20 о 12:1 с Казахстаном U20: «В начале были скованны. Потом разыгрались, получили удовольствие, как и зрители»

Тренер России U20 высказался о разгроме Казахстана U20 на Кубке Будущего.

«Мы готовились неделю, приводили ребят к одному знаменателю. Они из разных клубов, тактика отличается – это было необходимо. Сегодня чуть-чуть не понравилось начало, были скованны. А потом ребята разыгрались, думаю, что получили удовольствие, как и зрители.

Что конкретно не понравилось в самом начале? Немного передерживали шайбу, в большинстве играли не так, как мы хотели. Из обороны выходили не так, как надо. Вот эти моменты нужно улучшить. Но по ходу игры стало лучше.

Ожидал ли такого количества шайб? Мы стремились к этому. Когда забиваешь голы – играется легче, нацеливали ребят на это. Кого-то выделять не буду, все молодцы. Командная победа», – сказал Николай Воеводин.