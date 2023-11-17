Марцел Личка: «Я большой фанат хоккея. Когда «Спартак» с «Краснодаром» играл в Кубке, я смотрел хоккей. Надо уметь отдыхать и переключаться»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Спорт-Экспресс Марцел Личка Хоккей

Марцел Личка назвал себя фанатом хоккея.

Главный тренер «Динамо» отреагировал на слова вратаря бело-голубых Игоря Лещука, который признался, что не смотрит футбол.

«Знаю, что Лещук не смотрит футбол. Когда я играл, тоже не был большим фанатом именно просмотра футбола. Конечно, смотрел Лигу чемпионов. Я также большой фанат хоккея.

Когда «Спартак» с «Краснодаром» играл в Кубке, я, например, смотрел хоккей. Надо уметь отдыхать и переключаться. Раньше в Чехии я ходил гулять с собакой или на хоккей. В этот понедельник играл в падел-теннис», – заявил Личка.

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3 комментария

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Machine Head
Хоккей динамичная мужская игра. Много силовых приемов , единоборств. Очень понимаю Личку. Было бы неплохо всей командой приходить на домашние матчи одноклубников.
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Faust Doc
Лично мне нравиться женский кёрлинг!
0
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