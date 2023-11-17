«Смолов может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне. Он не устал, вижу запал в его глазах». Личка о 33-летнем форварде «Динамо»

Марцел Личка считает, что Федор Смолов может играть до 37 лет на высоком уровне.

33-летний форвард забил 4 гола и сделал 3 результативных паса в 14 матчах Мир за «Динамо» в этом сезоне.

– Как оцениваете физическую форму . Сколько лет он еще способен играть на топ-уровне?

– Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьезной травмы, то Федор может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне.

– Смолов еще не устал от футбола?

– Нет-нет. Вижу в его глазах запал.

Честно скажу, если бы журналисты приходили на каждую тренировку, то убедились бы в том, что Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки.

Нет такого, что он просит снизить нагрузки или говорит: «Марцел, я устал», – сказал главный тренер « » .

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