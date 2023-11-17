«Смолов может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне. Он не устал, вижу запал в его глазах». Личка о 33-летнем форварде «Динамо»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Марцел Личка считает, что Федор Смолов может играть до 37 лет на высоком уровне.

33-летний форвард забил 4 гола и сделал 3 результативных паса в 14 матчах Мир РПЛ за «Динамо» в этом сезоне.

– Как оцениваете физическую форму Смолова. Сколько лет он еще способен играть на топ-уровне?

– Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьезной травмы, то Федор может спокойно играть еще 3-4 года на хорошем уровне.

– Смолов еще не устал от футбола?

– Нет-нет. Вижу в его глазах запал.

Честно скажу, если бы журналисты приходили на каждую тренировку, то убедились бы в том, что Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки.

Нет такого, что он просит снизить нагрузки или говорит: «Марцел, я устал», – сказал главный тренер «Динамо» Личка.

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7 комментариев

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Тёма Тёма
«Спокойно» - тут ключевое слово. 😂😂😂 Денюжка капает и норм.
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Bill Gates
Да пусть он играет где хочет. Но только не в Динамо. У Шварца все началось сыпаться с приходом этого пижона.
+4
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Andrey Yaroslavtsev
Он и играет спокойно.
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Bill Zapulil
На каком хорошем уровне?
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Рагнар Лодброк
а чё бы не играть спокойно,все хорошо,работа есть,жизнь идёт в кайф)
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Romano1985
0 игрок …. Характер его в голову бы кокоше … а так на мой взгляд всем очень далеко до Аршавина … и марата Измайлова … пиняев и уже Салтыков зря ушли из кс … сломали себя сами . Парень из НН , не повтори ошибки других …
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Machine Head
Федор может играть гораздо интенсивнее , как в последних матчах , нежели мы видели в начале сезона. То как он играл последние матчи вызывает уважение . С такой великолепной самоотдачей ! Жаль что этого не было раньше. На поле важно , на мой взгляд , даже не количество забитых голов , а обьем полезной выполненной работы. Пожелаю Смолову быть хорошим и уважаемым старшим товарищем для динамовской молодежи, чтобы эти 3-4 года стали одними из лучших в карьере !
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