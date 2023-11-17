Тамбиев о незасчитанном голе «Адмирала» в серии буллитов: «Москва. Москва все решает. Военная комната»

Леонид Тамбиев высказался о незасчитанном голе «Адмирала» в серии буллитов.

В пятницу «Адмирал» уступил « » (1:2 Б).

«Как судья объяснил мне, почему не засчитали гол во время серии буллитов после видеопросмотра? Москва. Москва все решает, он не решает. Как это называется, военная комната», – сказал тренер « ».