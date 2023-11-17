Тамбиев о незасчитанном голе «Адмирала» в серии буллитов: «Москва. Москва все решает. Военная комната»

Теги Авангард судьи КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев высказался о незасчитанном голе «Адмирала» в серии буллитов.

В пятницу «Адмирал» уступил «Авангарду» (1:2 Б).

«Как судья объяснил мне, почему не засчитали гол во время серии буллитов после видеопросмотра? Москва. Москва все решает, он не решает. Как это называется, военная комната», – сказал тренер «Адмирала». 

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5 комментариев

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ivan555navi
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Ответ Назар Игорь
Какой смысл Москве помогать Омску??
Никакой Москвы там нет,
а есть комната видеопросмотров, куда транслируются картинки со всех камер и где судьи имеют право решающего голоса.
В простонародии эта комната и называется "военной комнатой".
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Ястреб
Ответ мик джагер
как неоднократно поднимались вопросы об эффективности его работы. Дело в том, что «Газпром» волей Алексея Миллера и Александра Дюкова, начиная с 2018 года создает все условия для прорывного развития омского хоккея. Если посмотреть официальные бухгалтерские отчетности «Авангарда», за 5 лет клуб получил более 15 млрд
А где находится нефтезавод вы знаете?
И сколько там Омских людей работают?
И сколько идут выбросы и экология в Омске портится вы тоже в курсе?
А знаете сколько денег Газпром в Омске зарабатывает?
+2
0
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мик джагер
Ответ Назар Игорь
Какой смысл Москве помогать Омску??
кто является спонсором птиц, не забыл....
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