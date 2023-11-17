Тамбиев о незасчитанном голе «Адмирала» в серии буллитов: «Москва. Москва все решает. Военная комната»
Леонид Тамбиев высказался о незасчитанном голе «Адмирала» в серии буллитов.
В пятницу «Адмирал» уступил «Авангарду» (1:2 Б).
«Как судья объяснил мне, почему не засчитали гол во время серии буллитов после видеопросмотра? Москва. Москва все решает, он не решает. Как это называется, военная комната», – сказал тренер «Адмирала».
а есть комната видеопросмотров, куда транслируются картинки со всех камер и где судьи имеют право решающего голоса.
В простонародии эта комната и называется "военной комнатой".
И сколько там Омских людей работают?
И сколько идут выбросы и экология в Омске портится вы тоже в курсе?
А знаете сколько денег Газпром в Омске зарабатывает?