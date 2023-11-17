Леонид Тамбиев: «У «Адмирала» такой путь с учетом того, что у нас есть в руках. Сегодня многое понравилось, но так должно быть всегда»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б).

«С нашей стороны было хорошее выполнение игрового задания, ребята старались делать то, к чему мы их направляем. Мы понимали, в какой хоккей играет «Авангард», что команда на ходу сейчас, и она очень мощно играет в атаке.

Считаю, что очень хорошо сегодня бригады меньшинства сработали. Но, конечно, не надо столько удаляться, надо сдерживать себя. А так – ребята очко заработали, а буллитные серии в этом сезоне у нас никак не идут.

Чтобы «Адмирал» играл в игру прошлого сезона, много что должно влиться. Игроки должны больше проникаться тем хоккеем, который приносит результат. Мы пока не всегда можем достучаться до игроков.

Вот эта философия, эта вера в то, что тренерский штаб делает то, что надо с ними, и это приносит результат – иногда это есть, иногда этого нет. Мое мнение – такой путь у «Адмирала» с учетом того, что у нас есть в руках. Сегодня мне многое понравилось, но это должно быть стабильно, должно быть каждую игру», – сказал главный тренер «Адмирала».