Зукарелло о детском хоккее в Норвегии: «Катков слишком мало. Мы живем в богатой ресурсами, но дерьмовой в плане спорта стране. Он недостаточно хорошо организован»

Матс Зукарелло считает, что в Норвегии мало катков для юных хоккеистов.

Зукарелло помогает детям и молодежи участвовать в массовых спортивных мероприятиях через свой фонд «Zuccarello Foundation».

Сообщается, что игрок НХЛ несколько раз участвовал в публичных дебатах и критиковал политиков за то, что они недостаточно активно помогают в этом вопросе. Зукарелло ранее отмечал, что все больше детей и молодых людей отказываются от занятий спортом, потому что семьи не могут позволить себе платить за оборудование и сборы.

«Мы живем в достаточно богатой ресурсами стране. И крайне плохи в плане спорта, проще говоря. Мы говорим, что мы спортивная нация, но на самом деле мы нация, занимающаяся спортом. Людям нравится немного прогуляться по лесу. Немного побегать, покататься на лыжах и тому подобное.

Я не думаю, что мы лучше всех в мире помогаем детям и молодежи заниматься спортом. Для хоккея сейчас слишком мало катков. Слишком мало ледовых часов и площадок.

И это, безусловно, относится ко многим другим видам спорта, таким как гандбол, тхэквондо и настольный теннис. Это однозначно плохо.

Государственный бюджет, который был опубликован некоторое время назад, показывает, что ситуация не станет намного лучше.

Важность спорта для детей и молодежи? Люди познают взлеты и падения, учатся работать в команде. Появляется дружба на всю жизнь и все такое.

То, что люди не осознали этого у себя дома, в Норвегии, по крайней мере те, кто правит, это просто... Это дерьмовая страна в плане спорта... Да, мы хороши во многих видах спорта, но для детей и молодежи по всей стране он недостаточно хорошо организован», – сказал норвежский нападающий «Миннесоты» Матс Зукарелло в интервью Viaplay.