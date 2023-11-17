Зукарелло о детском хоккее в Норвегии: «Катков слишком мало. Мы живем в богатой ресурсами, но дерьмовой в плане спорта стране. Он недостаточно хорошо организован»

Теги Миннесота НХЛ Матс Зукарелло Асен чемпионат Норвегии Политика детский хоккей деньги контент Хоккей

Матс Зукарелло считает, что в Норвегии мало катков для юных хоккеистов.

Зукарелло помогает детям и молодежи участвовать в массовых спортивных мероприятиях через свой фонд «Zuccarello Foundation».

Сообщается, что игрок НХЛ несколько раз участвовал в публичных дебатах и критиковал политиков за то, что они недостаточно активно помогают в этом вопросе. Зукарелло ранее отмечал, что все больше детей и молодых людей отказываются от занятий спортом, потому что семьи не могут позволить себе платить за оборудование и сборы.

«Мы живем в достаточно богатой ресурсами стране. И крайне плохи в плане спорта, проще говоря. Мы говорим, что мы спортивная нация, но на самом деле мы нация, занимающаяся спортом. Людям нравится немного прогуляться по лесу. Немного побегать, покататься на лыжах и тому подобное.

Я не думаю, что мы лучше всех в мире помогаем детям и молодежи заниматься спортом. Для хоккея сейчас слишком мало катков. Слишком мало ледовых часов и площадок.  

И это, безусловно, относится ко многим другим видам спорта, таким как гандбол, тхэквондо и настольный теннис. Это однозначно плохо. 

Государственный бюджет, который был опубликован некоторое время назад, показывает, что ситуация не станет намного лучше.

Важность спорта для детей и молодежи? Люди познают взлеты и падения, учатся работать в команде. Появляется дружба на всю жизнь и все такое. 

То, что люди не осознали этого у себя дома, в Норвегии, по крайней мере те, кто правит, это просто... Это дерьмовая страна в плане спорта... Да, мы хороши во многих видах спорта, но для детей и молодежи по всей стране он недостаточно хорошо организован», – сказал норвежский нападающий «Миннесоты» Матс Зукарелло в интервью Viaplay.

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6 комментариев

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Голуби в траве
Третьяк.
- выезжаю!!!
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Саймон Гордый
кто о чем, а Зукарелло о катках
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ivan555navi
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Ответ Саймон Гордый
кто о чем, а Зукарелло о катках
Так катки это первооснова подготовки хоккеистов.
Если для футбола уже по природе есть где играть,
то в хоккее нужно заливать каток.
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гилберт
Матс Третьякелло.
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bobkof55
Сегодня про катки, а завтра про систему...
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lundian
Мы живем в достаточно богатой ресурсами стране. И крайне плохи в плане спорта, проще говоря....
______
Ну да, только Норвегия номер один по кол-ву выигранных медалей на зимних вообще и на население
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