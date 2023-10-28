Кирилл Капризов: «Я должен стать лучше, постараюсь играть проще и умнее. 4-й и 5-й голы «Филадельфии» были на моей совести, я допустил несколько ошибок»

Кирилл Капризов выразил недовольство своей игрой после матча с «Вашингтоном».

В нынешнем сезоне нападающий «Миннесоты» набрал 9 (2+7) очков в 8 играх при показателе полезности «минус 5».

«Конечно, мне нужно стать лучше. Я хочу получать больше шансов забить гол. Постараюсь играть проще и умнее.

Четвертый и пятый голы во вчерашней игре [с «Филадельфией» (2:6)] были на моей совести. Мы отыгрывались, счет был 2:3, и я допустил несколько ошибок. И, конечно, я думаю, что наше звено в целом должно стать лучше.

Я должен стать лучше, и это то, что мы будем продолжать делать – работать, совершенствоваться и играть лучше как звено», – сказал нападающий «Миннесоты».

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