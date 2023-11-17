Лукоянов о 4:1 с «Динамо»: «Всей командой работали в шиномонтажке, колеса грузили после матча со СКА. Народ понял, что лучше в хоккей играть»

Теги Ак Барс КХЛ Динамо Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов рассказал о тренировке «Ак Барса» перед матчем с «Динамо».

«Ак Барс» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против московского клуба.

– Жесткий Лукоянов повлиял на ход поединка во втором периоде?

– Да нет, я думаю, не во втором, а...

– После первого?

– После прошедшей игры [со СКА] мы всей командой работали в шиномонтажке, колеса грузили.

– То есть сработали баллончики?

– Посмотри на табло. Народ понял, что лучше в хоккей играть, чем в шиномонтажке работать, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов в эфире «Ак Барс Шоу». 

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5 комментариев

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Machine Head
Билялетдинов жесткий когда надо может любого заставить работать. Но в тоже время вчера вам откровенно повезло . Три периода Динамо вас возило , как хотело.
+6
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sd4fmwrvz8
В хоккей вы и так не играли-правильно назвать анти-хоккей , в хоккей играла одна команда и это Динамо
+4
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Валерий Сергеевич
Ответ Machine Head
Билялетдинов жесткий когда надо может любого заставить работать. Но в тоже время вчера вам откровенно повезло . Три периода Динамо вас возило , как хотело.
Привет, Константин в первом периоде три большинства, забей хоть раз и вся игра пошла бы по другому, а тут ещё Илюша подсобил, спасибо большое ему за это.
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Machine Head
Ответ Валерий Сергеевич
Привет, Константин в первом периоде три большинства, забей хоть раз и вся игра пошла бы по другому, а тут ещё Илюша подсобил, спасибо большое ему за это.
Привет , Сергеич. Это факт. Забей одну и как все было бы никто не знает . Эти побежали бы отыгрываться, а нам этого и не хватало их беготни.
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