Яшкин о 900 очках Шипачева: «Играющая легенда. Отметим тем, что отдохнем и подготовимся к следующему матчу»

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Динамо Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин назвал Вадима Шипачева играющей легендой.

Шипачев набрал 900-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ в игре с «Динамо» (4:1).

– Вадим Шипачев набрал 900-е очко в КХЛ. Что думаете по этому поводу?

– Я думаю, комментарии излишни. Играющая легенда.

– Как будете поздравлять?

– Уже поздравили. Посмотрим, может, проставимся. График довольно плотный. Думаю, отметим тем, что просто отдохнем и подготовимся к следующему матчу.

– За счет чего удалось победить? В первом периоде «Динамо» выглядело лучше.

– Реализовали свои моменты. Да, их было не так много, но и такие матчи бывают. Были игры с «Ладой», где у нас был миллион моментов, а голы не забивали. Такие победы тоже ценятся.

– Давила ли серия из трех поражений подряд?

– Конечно. Никто не любит проигрывать. Хорошо, что собрались и добились победы, – сказал форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

У Шипачева 900+ очков в КХЛ – в уникальном матче. «Ак Барс» забил три «Динамо» после семи бросков

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1 комментарий

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Machine Head
Валим наши поздравления , спасибо за великолепную игру в составе Московского Динамо. Нет уж давайте отдыхайте как положено от души и по -мужски .
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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