Яшкин о 900 очках Шипачева: «Играющая легенда. Отметим тем, что отдохнем и подготовимся к следующему матчу»
Дмитрий Яшкин назвал Вадима Шипачева играющей легендой.
Шипачев набрал 900-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ в игре с «Динамо» (4:1).
– Вадим Шипачев набрал 900-е очко в КХЛ. Что думаете по этому поводу?
– Я думаю, комментарии излишни. Играющая легенда.
– Как будете поздравлять?
– Уже поздравили. Посмотрим, может, проставимся. График довольно плотный. Думаю, отметим тем, что просто отдохнем и подготовимся к следующему матчу.
– За счет чего удалось победить? В первом периоде «Динамо» выглядело лучше.
– Реализовали свои моменты. Да, их было не так много, но и такие матчи бывают. Были игры с «Ладой», где у нас был миллион моментов, а голы не забивали. Такие победы тоже ценятся.
– Давила ли серия из трех поражений подряд?
– Конечно. Никто не любит проигрывать. Хорошо, что собрались и добились победы, – сказал форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.
У Шипачева 900+ очков в КХЛ – в уникальном матче. «Ак Барс» забил три «Динамо» после семи бросков
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