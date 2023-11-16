Шипачев об игре с «Динамо» после тренировки: «Ак Барс» вышел на баллоновых ногах – потом нормально вкатились. Хотя нас немного пожалели»

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Динамо Хоккей

Вадим Шипачев рассказал о победе над «Динамо».

«Ак Барс» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре Вадим Шипачев набрал 900-е очко в лиге, когда забил гол во втором периоде.

– У вас уже 900 набранных очков в КХЛ. Какие эмоции испытываете? 

– Хотелось бы поблагодарить всех партнеров, с кем играл. Без них ничего бы не получилось.

Рад, что все именно так. Мы, наконец, выиграли дома после череды неудач.

– Как настраивались на матч?

– Пора было побеждать, и это надо делать в каждой игре. Александр Радулов не смог принять участие в матче, и мы бились в том числе и за него. Хорошо, что выиграли.

– Лично у вас был особенный настрой на «Динамо»?

– Настрой есть на каждую игру.

Приятно, что мы выиграли у «Динамо». Плохо играли в последних матчах, поэтому победа была особенно важна.

– Как сказалась вчерашняя силовая тренировка на игре?

– Вышли на баллоновых ногах, а потом нормально вкатились. Хотя нас немного пожалели, так как игра была уже на следующий день.

– Победить получилось из-за отличной реализации моментов?

– Немного изменили тактику.

Нам сказали, как сыграть грамотно против «Динамо». Это принесло нам плоды, – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.

2 комментария

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askmi13
Как же все начали троллить про ноги)))) Вся лига подхватит это))))
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barsik94
Интервью с Лукояновым тоже выложите, надеюсь) С его шуткой про шиномонтажку
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