Шипачев об игре с «Динамо» после тренировки: «Ак Барс» вышел на баллоновых ногах – потом нормально вкатились. Хотя нас немного пожалели»

Вадим Шипачев рассказал о победе над «Динамо».

«Ак Барс» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата .

В этой игре набрал 900-е очко в лиге, когда забил гол во втором периоде.

– У вас уже 900 набранных очков в КХЛ. Какие эмоции испытываете?

– Хотелось бы поблагодарить всех партнеров, с кем играл. Без них ничего бы не получилось.

Рад, что все именно так. Мы, наконец, выиграли дома после череды неудач.

– Как настраивались на матч?

– Пора было побеждать, и это надо делать в каждой игре. Александр Радулов не смог принять участие в матче, и мы бились в том числе и за него. Хорошо, что выиграли.

– Лично у вас был особенный настрой на «Динамо»?

– Настрой есть на каждую игру.

Приятно, что мы выиграли у «Динамо». Плохо играли в последних матчах, поэтому победа была особенно важна.

– Как сказалась вчерашняя силовая тренировка на игре?

– Вышли на баллоновых ногах, а потом нормально вкатились. Хотя нас немного пожалели, так как игра была уже на следующий день.

– Победить получилось из-за отличной реализации моментов?

– Немного изменили тактику.

Нам сказали, как сыграть грамотно против « ». Это принесло нам плоды, – сказал нападающий « » Вадим Шипачев.