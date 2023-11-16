Шипачев об игре с «Динамо» после тренировки: «Ак Барс» вышел на баллоновых ногах – потом нормально вкатились. Хотя нас немного пожалели»
Вадим Шипачев рассказал о победе над «Динамо».
«Ак Барс» выиграл со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В этой игре Вадим Шипачев набрал 900-е очко в лиге, когда забил гол во втором периоде.
– У вас уже 900 набранных очков в КХЛ. Какие эмоции испытываете?
– Хотелось бы поблагодарить всех партнеров, с кем играл. Без них ничего бы не получилось.
Рад, что все именно так. Мы, наконец, выиграли дома после череды неудач.
– Как настраивались на матч?
– Пора было побеждать, и это надо делать в каждой игре. Александр Радулов не смог принять участие в матче, и мы бились в том числе и за него. Хорошо, что выиграли.
– Лично у вас был особенный настрой на «Динамо»?
– Настрой есть на каждую игру.
Приятно, что мы выиграли у «Динамо». Плохо играли в последних матчах, поэтому победа была особенно важна.
– Как сказалась вчерашняя силовая тренировка на игре?
– Вышли на баллоновых ногах, а потом нормально вкатились. Хотя нас немного пожалели, так как игра была уже на следующий день.
– Победить получилось из-за отличной реализации моментов?
– Немного изменили тактику.
Нам сказали, как сыграть грамотно против «Динамо». Это принесло нам плоды, – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.
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