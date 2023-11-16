«Спартак» победил «Салават Юлаев» (6:2). Команда Жамнова выиграла 15 из 18 последних игр
«Спартак» забил шесть голов в матче против «Салавата Юлаева».
Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу со счетом 6:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Красно-белые выиграли 15 из 18 последних матчей.
В рамках этого промежутка «Спартак» выиграл рекордные девять игр подряд. На этой дистанции московский клуб уступил «Сибири» (3:4) и ЦСКА (0:3) и «Ладе» (3:4 Б).
«Спартак» лидирует в таблице Западной конференции – 47 очков в 32 матчах. «Салават Юлаев» находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 37 баллов в 31 игре.
При Ржиге, были классные моменты. Но тут уже похоже на систему, в самом правильном понимании этого слова. 😂
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Был на игре. Парни - просто красавцы!