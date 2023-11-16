«Спартак» победил «Салават Юлаев» (6:2). Команда Жамнова выиграла 15 из 18 последних игр

Теги Салават Юлаев Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

«Спартак» забил шесть голов в матче против «Салавата Юлаева».

Команда тренера Алексея Жамнова одержала победу со счетом 6:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Красно-белые выиграли 15 из 18 последних матчей.

В рамках этого промежутка «Спартак» выиграл рекордные девять игр подряд. На этой дистанции московский клуб уступил «Сибири» (3:4) и ЦСКА (0:3) и «Ладе» (3:4 Б).

«Спартак» лидирует в таблице Западной конференции – 47 очков в 32 матчах. «Салават Юлаев» находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 37 баллов в 31 игре.

44 комментария

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Тёма Тёма
Я дождался того, что Спартак борется за самые высокие места. Наконец-то. 🙌
При Ржиге, были классные моменты. Но тут уже похоже на систему, в самом правильном понимании этого слова. 😂
+25
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+25
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Микст Зон
Да уж, Спартак просто великолепен. Морозову здоровья…
+16
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+16
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Троллейбус
чистое первое место в лиге на данный момент. Банда Жамнова жжет! Вперед Красно-Белые!
+8
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Сабина
Где там башкиров балобол, что он там говорил позавчера??? К какому плей офу уфо готова??? Если только в детской лиге. 👍
+8
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+8
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Александр Шерстнев
с.ю не готовы к плэй- оф боширов ты фегню гонишь 6.2 много очень много ошибок
+8
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Кондитер
Спартак с победой!!!!
+7
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Spartak16(region)
Красавцы!
+7
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Sergey Smolensky
Ответ Тёма Тёма
Я дождался того, что Спартак борется за самые высокие места. Наконец-то. 🙌 При Ржиге, были классные моменты. Но тут уже похоже на систему, в самом правильном понимании этого слова. 😂
Не хочу огорчать, но самое высокое место - это Кубок Гагарина. А плей-офф показывает уровень команды, а не регулярка. Дай бог, чтобы Спартак так шёл, но кто выиграет конференцию - мало кто вспомнит (в отличии того, если кто пустит жидкоря в плей-офф, особенно в 1-м раунде)
+6
0
+6
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Ачиваков Марат
Баширов ау, чего вы там нам вчера пели, что СЮ прямо сейчас готов к плей офф? Великий комбинатор еп тыть.
+6
0
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Гормек Лютый
Молодцы! Приятно смотреть их игру. До последней секунды не сбавляют обороты! Так держать! Вперёд, Спартак!!!
+5
0
+5
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syak7
Главная звезда Спартака тренер. Браво!!!
+5
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Олег
Спартак внатуре гладиатор......Жамнов игру
поставил 👍
+5
0
+5
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Ильшат Мустафин
Почему козлов не даёт отдохнуть Самонову? опять три пары защитников. Бирюков и панин староваты в игре против молодых. соответственно не успевали,соответственно часто нарушали. забить дырявому карееву 2 шайбы это что-то новое. обычно он пропускал больше.
+4
0
+4
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Сергей
Спартак с победой, я знаю, тяжело даются победы, Морозову выздоровления, впереди серия 7 игр в гостях, очень опасные соперники, не расслабляться, Молодцы, так держать.
+3
0
+3
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pizzatcarizza
Ответ Гормек Лютый
А что случилось? Упустил этот момент. Видел только, что он катится к скамейке...
Клюшкой в ребра получил. Не опасно выглядело,но всякое может быть
+3
0
+3
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Тёма Тёма
Ответ Sergey Smolensky
Не хочу огорчать, но самое высокое место - это Кубок Гагарина. А плей-офф показывает уровень команды, а не регулярка. Дай бог, чтобы Спартак так шёл, но кто выиграет конференцию - мало кто вспомнит (в отличии того, если кто пустит жидкоря в плей-офф, особенно в 1-м раунде)
Не спорю. Мне, как болельщику, и игра нравится. Я не верю в Кубок в первом сезоне с Жамновым. Но. Я верю в то, что это всерьез и надолго. Да и в чудеса, немного. Поборемся!
+3
0
+3
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Экспертный диван
Спартак в этом чемпионате просто молодцы, смотреть одно удовольствие. Всех КБ с победой!!!
+2
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Самый адовый Крикун
Наш Спартак - суперклуб, и чемпион Олимпийских игр.
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Микст Зон
Ответ Гормек Лютый
А что случилось? Упустил этот момент. Видел только, что он катится к скамейке...
по трансляции как будто обычный эпизод, борьба за шайбу, вообще непонятно что произошло
+2
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borman usinsk
Появился повод Главе Башкортостана зайти в раздевалку. Ау Баширов!
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Гормек Лютый
Ответ Микст Зон
Да уж, Спартак просто великолепен. Морозову здоровья…
А что случилось? Упустил этот момент. Видел только, что он катится к скамейке...
+1
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Рафаэль Макаримов
Ответ Слово и Дело
Чё уж врать то, что победил. Разгромили как щенков помойных.
Статистика с2007 года 18-11 в пользу Салавата
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Sergey Smolensky
Ответ Тёма Тёма
Не спорю. Мне, как болельщику, и игра нравится. Я не верю в Кубок в первом сезоне с Жамновым. Но. Я верю в то, что это всерьез и надолго. Да и в чудеса, немного. Поборемся!
Это правильно. Главное, чтобы к плей-офф у Спартака была не только первая тройка, но и 3-4 звенья. В любом случае, как закрыть первую тройку у Спартака, ближе к плей-офф найдут, и вот тут придётся другим звеньям изобретать
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Гормек Лютый
Ответ pizzatcarizza
Клюшкой в ребра получил. Не опасно выглядело,но всякое может быть
Спасибо.
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Caniball
И эти результаты с 12-ым бюджетом в Лиге.
Был на игре. Парни - просто красавцы!
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FCCZ
Как в детстве. )
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J-12
классная игра была
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Гормек Лютый
Ответ Микст Зон
по трансляции как будто обычный эпизод, борьба за шайбу, вообще непонятно что произошло
понял, спасибо.
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Александр Матийцев
Ответ Vasyamarch91
Подлечиться кому то нужно
ну до встречи в плоф, как вы говорите медоеды, против мясоедов, кстати мёд, поднимает потенцию, так-что, сходите в баню, подмыться.
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Александр Матийцев
Ответ Vasyamarch91
Подлечиться кому то нужно
подождём ваш суперговспартак в плоф, дай бог вам здоровья, будем посмотреть.
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Vasyamarch91
Ответ Александр Матийцев
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Подлечиться кому то нужно
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rustam akhmetyanov
Ответ Олег
Спартак внатуре гладиатор......Жамнов игру поставил 👍
А гладиаторы как известно рабы на потеху публике.
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Альберт Сарвартдинов
Ответ Ильшат Мустафин
Почему козлов не даёт отдохнуть Самонову? опять три пары защитников. Бирюков и панин староваты в игре против молодых. соответственно не успевали,соответственно часто нарушали. забить дырявому карееву 2 шайбы это что-то новое. обычно он пропускал больше.
Дырявый он был в Салавате, так как играл с Бирюковым и Паниным в одной команде, а не против😂
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Ильшат Мустафин
Ответ Archi Muha
Видно что игра продана. Салават не играл. Договорной матч . Самонов лучший в лиге. Даже не старался. Игру подарили. Когда команда проигрывала 6 голов? Кому то выгодно было. Даже Козлов был спокоен.
в этом сезоне магнитогорску так проиграли,которому мы уступили в 3 матчах. впереди ещё ЦСКА, ска, то же динамо,локомотив и наши друзья из Казани.
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Андрей Антонов
Ответ Микст Зон
по трансляции как будто обычный эпизод, борьба за шайбу, вообще непонятно что произошло
а с трибуны страшно было
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Russ Ivan
По игре у КБ пока не хватает хватки победителя, когда надо добить подбитого соперника, а не засыпать на льду, как сегодня в 3м периоде. На лаврах рано почивать, тренерский штаб знает что и как подтянуть. Парням не расслабляться и быть готовыми к жёсткой и грязной игре против лидеров! Увы, это жизнь...
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Александр Матийцев
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Дмитрий Агалаков
Браво Спартак! Очень радует игра команды в это сезоне. Так держать!
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Alexey Catalonsky
Ответ Archi Muha
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Грязная игра против лидеров команды вам еще аукнется, отвратительно просто. Самососа в зеркале увидишь, не думал, что СЮ такая мерзопакостная шляпа, а не команда.
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Archi Muha
Ответ Alexey Catalonsky
Медоебы башкирские, сладкие! Спартак с победой, про этих всё сказал.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Тёма Тёма
Не спорю. Мне, как болельщику, и игра нравится. Я не верю в Кубок в первом сезоне с Жамновым. Но. Я верю в то, что это всерьез и надолго. Да и в чудеса, немного. Поборемся!
Важна ещё селекция, Морозов например скорее всего поедет обратно в НХЛ после сезона пробиваттся и найдёт ли Спартак хорошего центра в первое звено? А там уже и Голдобин может захотеть в НХЛ через два года, вообщем очень важна роль селекции клуба
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