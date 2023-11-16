«Спартак» победил «Салават Юлаев» (6:2). Команда Жамнова выиграла 15 из 18 последних игр

«Спартак» забил шесть голов в матче против «Салавата Юлаева».

Команда тренера одержала победу со счетом 6:2 в игре Фонбет чемпионата .

Красно-белые выиграли 15 из 18 последних матчей.

В рамках этого промежутка « » выиграл рекордные девять игр подряд. На этой дистанции московский клуб уступил «Сибири» (3:4) и ЦСКА (0:3) и «Ладе» (3:4 Б).

« » лидирует в таблице Западной конференции – 47 очков в 32 матчах. « » находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 37 баллов в 31 игре.