Коростелев о «Северстали»: «Система у нас атакующая, многое построено на риске. Команда молодая, доказываем сами себе по ходу чемпионата, куда можем подняться»

Никита Коростелев поделился впечатлениями от игры за «Северсталь».

– Как работается под руководством ?

– В «Северстали» мне приятно делать свою работу. Я наслаждаюсь. Я просыпаюсь с утра, иду на каток, тренируюсь и получаю большое удовольствие. А любой спортсмен скажет – когда ты получаешь удовольствие, ты проявляешь свои лучшие качества в игре.

Система у нас атакующая, многое построено на риске. Мне это нравится, но многим игрокам понравилась бы такая атакующая система. У нас молодая команда, и мы доказываем сами себе по ходу чемпионата, куда мы можем подняться.

Ребята смотрят и понимают, что они могут больше, чем они показывают сейчас. Хотелось бы принести болельщикам долгожданный проход первого раунда в плей-офф.

– В нынешней «Северстали» в свои 26 лет вы один из самых опытных игроков. Как это ощущается?

– Не ветеран (улыбается). В «Магнитке», если брать нападающих основного состава, я был самым младшим. Потом Егор Коробкин залез, а он на год младше меня – начал делить со мной эту ношу.

А здесь такая разница, но не сильная, не тревожусь из-за этого. Но и в «Металлурге» в этом году состав обновился прилично, уже нас тоже называли ветеранами – в команде больше двух лет, – сказал нападающий «Северстали» Никита Коростелев.