Коростелев о «Северстали»: «Система у нас атакующая, многое построено на риске. Команда молодая, доказываем сами себе по ходу чемпионата, куда можем подняться»

Теги Северсталь Андрей Козырев КХЛ Никита Коростелев Хоккей

Никита Коростелев поделился впечатлениями от игры за «Северсталь».

– Как работается под руководством Андрея Козырева

– В «Северстали» мне приятно делать свою работу. Я наслаждаюсь. Я просыпаюсь с утра, иду на каток, тренируюсь и получаю большое удовольствие. А любой спортсмен скажет – когда ты получаешь удовольствие, ты проявляешь свои лучшие качества в игре.

Система у нас атакующая, многое построено на риске. Мне это нравится, но многим игрокам понравилась бы такая атакующая система. У нас молодая команда, и мы доказываем сами себе по ходу чемпионата, куда мы можем подняться.

Ребята смотрят и понимают, что они могут больше, чем они показывают сейчас. Хотелось бы принести болельщикам долгожданный проход первого раунда в плей-офф.

– В нынешней «Северстали» в свои 26 лет вы один из самых опытных игроков. Как это ощущается?

– Не ветеран (улыбается). В «Магнитке», если брать нападающих основного состава, я был самым младшим. Потом Егор Коробкин залез, а он на год младше меня – начал делить со мной эту ношу.

А здесь такая разница, но не сильная, не тревожусь из-за этого. Но и в «Металлурге» в этом году состав обновился прилично, уже нас тоже называли ветеранами – в команде больше двух лет, – сказал нападающий «Северстали» Никита Коростелев.

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1 комментарий

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Bot Vinnik
Пора объявлять пандемию. Вирус SYS-23 проник в клубы. При выявлении хоть одного зараженного упоминанием системы представителя команды весь штат дает обет молчания и изолируется от прессы на месячный карантин
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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