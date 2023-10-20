Коростелев об НХЛ: «Надежда и мечта умирают последними. Посмотрим, что жизнь преподнесет. Впереди 2 года, которые точно проведу в России»

Никита Коростелев поделился воспоминаниями об игре в Северной Америке.

– В начале своего хоккейного пути вы очень долго играли в Америке и провели там больше восьми лет: оставляете для себя открытой возможность вернуться за океан или уже не думаете, что это случится?

– Полностью ее точно не закрываю. Но сейчас у меня еще два года контракта, включая нынешний сезон, и на данном этапе я полностью сосредоточен на своей игре в России.

Мне нужно продолжать играть хотя бы так, как последние несколько недель. А там посмотрим. Впереди два года, которые точно проведу в России. Сейчас думаю только о них.

– У вас была хорошая статистика в OHL, потом вы поиграли в , но дебютировать в пока не вышло. Переживаете из-за этого?

– Переживаю – неправильное слово. Не переживаю об этом, а считаю жизненным опытом, который сделал меня только сильнее. У меня были предсезонные матчи в НХЛ. Понятно, что это совсем не то же самое, что официальная игра, но все равно хоть что-то я понюхал там.

Да, не сыграл в НХЛ, хотя был очень близок. Но надежда и мечта умирают последними. Посмотрим, что жизнь преподнесет в будущем.

– Что вам дал опыт североамериканской жизни для текущего периода профессиональной карьеры?

– На самом деле, я бы ни на что не променял североамериканский опыт. Он вырастил меня как человека и как хоккеиста. Получил тот опыт, который сейчас помогает мне в . Опять же, как проходить через стрессовые ситуации.

Я уехал за океан в 14 лет, абсолютно один, и тогда мне было нелегко, а в итоге выработал стрессоустойчивость и прошел взросление. Это тот опыт, которым я пользуюсь по сей день, – сказал форвард « » .