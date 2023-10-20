Коростелев о том, какие продукты запрещены в «Северстали»: «Сахара в раздевалке нет, ничего жареного. Зеленый вектор, здоровая пища. Салатов много»
Никита Коростелев рассказал, какие продукты запрещены в «Северстали».
Команду возглавляет бывший помощник Игоря Ларионова Андрей Козырев.
– Ларионов в «Торпедо» ввел довольно жесткие правила по приему пищи. Например, полностью был запрещен сахар. А какие продукты запрещены в «Северстали», учитывая, что в Нижнем Новгороде все эти правила им устанавливались вместе с Козыревым?
– Сахара в раздевалке нет (смеется). Вообще нигде. Запрещено все, что связано с сахаром. Также ничего жареного. Зеленый вектор, здоровая пища (улыбается).
– Все заставлено салатами?
– (Смеется.) Салатов много. Думаю, это результат совместной работы двух специалистов. Они много хорошего переняли друг от друга.
– Вы мясо только в вареном виде, что ли, едите, раз жареное нельзя?
– Максимум запеченное.
– Неужели не возникает соблазна в тот же выходной позволить себе определенные вольности?
– В выходной можно себе позволить, но я в принципе стараюсь следить за питанием. Перед играми-то все понятно, там все по расписанию – одно и то же. А между играми питание даже более важно, чем перед игрой.
Поэтому если только в выходной можно пойти и съесть что-то вкусное – те же суши с каким-то небольшим десертом. В этом не вижу ничего такого. Это даже где-то полезно для разгрузки, – сказал форвард «Северстали» Никита Коростелев.
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