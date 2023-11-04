Кицын о «Русской классике» ВХЛ: «Все обалденно, присутствует элемент первобытности, как в детстве. Такие моменты запоминаются на всю жизнь»

Максим Кицын поделился впечатлениями от игры ВХЛ на открытом воздухе.

«Югра» победила АКМ (3:0) на открытом воздухе в «Русской классике» ВХЛ. Игру посетили 4810 зрителей. 31-летний Кицын стал автором третьей заброшенной шайбы.

«Все обалденно, присутствует элемент какой-то первобытности, как в детстве. Это позитивная галочка, такие моменты запоминаются на всю жизнь.

В таком матче я участвую в первый раз, вообще кайфую, и здорово, что нам удалось победить. Игра на открытом воздухе совершенно другая: лед другой, шайба по-другому ходит.

Обмен из новокузнецкого «Металлурга»? На самом деле я не хотел уходить из Новокузнецка – все понятно, это мой дом. Но «Югра» – хорошая команда, меня здорово здесь приняли, и у меня есть все, чтобы развиваться, побеждать и радовать своих болельщиков.

Что касается того, попаду ли я в КХЛ, то нахожусь сейчас в ВХЛ, мне надо здесь делать свое дело хорошо, а дальше посмотрим, что будет», – сказал нападающий «Югры» Максим Кицын.