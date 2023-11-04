Кицын о «Русской классике» ВХЛ: «Все обалденно, присутствует элемент первобытности, как в детстве. Такие моменты запоминаются на всю жизнь»

Теги Металлург Нк Максим Кицын КХЛ Югра ВХЛ Русская классика ВХЛ ТАСС АКМ Хоккей

Максим Кицын поделился впечатлениями от игры ВХЛ на открытом воздухе.

«Югра» победила АКМ (3:0) на открытом воздухе в «Русской классике» ВХЛ. Игру посетили 4810 зрителей. 31-летний Кицын стал автором третьей заброшенной шайбы.

«Все обалденно, присутствует элемент какой-то первобытности, как в детстве. Это позитивная галочка, такие моменты запоминаются на всю жизнь.

В таком матче я участвую в первый раз, вообще кайфую, и здорово, что нам удалось победить. Игра на открытом воздухе совершенно другая: лед другой, шайба по-другому ходит.

Обмен из новокузнецкого «Металлурга»? На самом деле я не хотел уходить из Новокузнецка – все понятно, это мой дом. Но «Югра» – хорошая команда, меня здорово здесь приняли, и у меня есть все, чтобы развиваться, побеждать и радовать своих болельщиков.

Что касается того, попаду ли я в КХЛ, то нахожусь сейчас в ВХЛ, мне надо здесь делать свое дело хорошо, а дальше посмотрим, что будет», – сказал нападающий «Югры» Максим Кицын.

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1 комментарий

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Сергей Комарков
Удачи кэп 💪
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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