Фетисов о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Они будут делать все, чтобы в России не было соревнований. Меня такие заявления уже не смешат, а пугают»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Политика Спорт-Экспресс Игры дружбы Хоккей

Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление МОК касательно Игр дружбы.

Международный олимпийский комитет предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы в России.

«Ничего нового в этом нет. МОК будет делать все, чтобы у нас в России не было соревнований. Меня такие заявления уже не смешат, а пугают.

Такие заявления можно было предвидеть. Сейчас интересно, как на них отреагируют страны, которые мы пригласили», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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11 комментариев

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Сергей Сорока
Кажется, ребята начали догадываться, что там не шутят и не в игрушки играют, и что прогнуть свою линию не получается.
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цэсемьэр
провести коммерческие старты и дело с концом, что прицепились к спартакиаде этой?
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Ксения Бьорндален
Фетисов, с добрым утром! Проснулся, кажется, лизоблюд
+4
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Viks
«Они будут делать все, чтобы в России не было соревнований.--- Чушь. С соревнованиями ничего поделать нельзя, а вот с участниками соревнований можно. Посему они будут делать всё, чтобы изоляция российского спорта продолжалась и чтобы никто не приехал на эти соревнования.
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Гаубиц
Разве МОК запрещает устраивать в России соревнования?
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jqzn88xn6n
Славка начал осознавать че тем вообще и как оно
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Дмитрий Рабко
По тому, как страны прореагируют, можно будет оценивать степень авторитета России и то, кто друг, а кто просто коллега по спорту.
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Olga.t
"Такие заявления уже не смешат, а пугают’.
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А что так? Ожидания "сами приползут на коленях" не оправдались?
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Yan D
Ответ Александр Невский
Зачем России эта Олимпиада и свою проведем и ни кто не поедит на эту Олимпиаду .
«и свою проведем и никто не поедЕт на эту Олимпиаду» - никто не поедет на ту, которую свою проведём?🤔 на эту то точно приедет Эсватини, Эритрея и КНДР. Впрочем, если КНДР пригласят (пригласили) на Игры МОК - то и они не приедут. Как и Эритрея🤷‍♂️
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