Фетисов о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Они будут делать все, чтобы в России не было соревнований. Меня такие заявления уже не смешат, а пугают»
Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление МОК касательно Игр дружбы.
Международный олимпийский комитет предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы в России.
«Ничего нового в этом нет. МОК будет делать все, чтобы у нас в России не было соревнований. Меня такие заявления уже не смешат, а пугают.
Такие заявления можно было предвидеть. Сейчас интересно, как на них отреагируют страны, которые мы пригласили», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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А что так? Ожидания "сами приползут на коленях" не оправдались?