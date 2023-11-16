Фетисов о рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы: «Они будут делать все, чтобы в России не было соревнований. Меня такие заявления уже не смешат, а пугают»

Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление МОК касательно Игр дружбы.

Международный олимпийский комитет предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы в России.

«Ничего нового в этом нет. будет делать все, чтобы у нас в России не было соревнований. Меня такие заявления уже не смешат, а пугают.

Такие заявления можно было предвидеть. Сейчас интересно, как на них отреагируют страны, которые мы пригласили», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .