Защитник ЦСКА Дитц читает «Анну Каренину»: «Знание русского языка облегчает жизнь в России»

Теги ЦСКА КХЛ книги Даррен Дитц Колби Уильямс Хоккей

Защитник ЦСКА Даррен Дитц рассказал о чтении русской классики в оригинале.

— Вы больше всех в команде помогаете [Колби] Уильямсу с адаптацией?

— Я рад его видеть. Мы с ним уже играли вместе несколько лет назад, стараюсь сделать комфортным его пребывание в новой команде.

— Посоветуете партнеру почитать что‑нибудь из русской классики в оригинале?

— Не думаю, что стоит что‑нибудь конкретное советовать. Конечно, знание русского языка облегчает жизнь в России. Но у каждого свой уровень, думаю, Колби на правильном пути.

— Какое последнее произведение вы прочитали?

— Пока читаю «Анну Каренину», — сказал Дитц.

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1 комментарий

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Кино Музыка
Надо же... Прочел сотни книг, взяться за Анну Каренину даже в голову не приходило)
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