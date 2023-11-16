Защитник ЦСКА Дитц читает «Анну Каренину»: «Знание русского языка облегчает жизнь в России»
Защитник ЦСКА Даррен Дитц рассказал о чтении русской классики в оригинале.
— Вы больше всех в команде помогаете [Колби] Уильямсу с адаптацией?
— Я рад его видеть. Мы с ним уже играли вместе несколько лет назад, стараюсь сделать комфортным его пребывание в новой команде.
— Посоветуете партнеру почитать что‑нибудь из русской классики в оригинале?
— Не думаю, что стоит что‑нибудь конкретное советовать. Конечно, знание русского языка облегчает жизнь в России. Но у каждого свой уровень, думаю, Колби на правильном пути.
— Какое последнее произведение вы прочитали?
— Пока читаю «Анну Каренину», — сказал Дитц.
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