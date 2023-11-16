Защитник ЦСКА Дитц читает «Анну Каренину»: «Знание русского языка облегчает жизнь в России»

Защитник ЦСКА Даррен Дитц рассказал о чтении русской классики в оригинале.

— Вы больше всех в команде помогаете [ ] Уильямсу с адаптацией?

— Я рад его видеть. Мы с ним уже играли вместе несколько лет назад, стараюсь сделать комфортным его пребывание в новой команде.

— Посоветуете партнеру почитать что‑нибудь из русской классики в оригинале?

— Не думаю, что стоит что‑нибудь конкретное советовать. Конечно, знание русского языка облегчает жизнь в России. Но у каждого свой уровень, думаю, Колби на правильном пути.

— Какое последнее произведение вы прочитали?

— Пока читаю «Анну Каренину», — сказал .