Колби Уильямс: «ЦСКА – великий клуб. Благодарен за возможность поиграть в такой команде, хочу побеждать»

Колби Уильямс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА.

Московский клуб выменял Уильямса у « ».

– Первые эмоции от перехода в ЦСКА?

– Последние пару дней были очень напряженными, я почти не спал. Конечно, я воодушевлен, ведь ЦСКА – это великий клуб, думаю, это сильнейшая команда, в которой я мог бы продолжить карьеру.

Обмен – это всегда непросто, у меня осталось много хороших воспоминаний от Владивостока, отличный город, шикарные болельщики, сложно было прощаться. Но это хорошие перемены, жду не дождусь возможности поиграть в хоккей на новом месте.

– У ЦСКА всегда одна задача – это Кубок Гагарина. Новый опыт в твоей карьере?

– ЦСКА выиграл два раза подряд, ставит перед собой задачу побеждать каждый год. Я благодарен за возможность поиграть в такой команде, хочу играть в хоккей и побеждать.

За этим я и пришел в этот клуб, в эту лигу, чтобы прогрессировать и играть в хоккей на самом высоком уровне, на который я способен. – это одна из сильнейших лиг в мире, а ЦСКА – сильнейшая команда лиги.

– Мы смотрели видео о тебе и увидели много драк, силовой борьбы. Познакомь болельщиков со своим стилем хоккея?

– Я видел видео с моими лучшими моментами, которое сделал клуб, представляя меня. Может сложиться впечатление, что я дерусь чаще, чем это есть на самом деле.

Я считаю, что драться и заступаться за партнеров – это часть игры, но я не стремлюсь обязательно к дракам. Мне нравится играть на обеих сторонах площадки, действовать надежно в обороне, а также по возможности начинать атаки, хорошо играть в пас, – сказал защитник ЦСКА Колби Уильямс.