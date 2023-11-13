Колби Уильямс: «ЦСКА – великий клуб. Благодарен за возможность поиграть в такой команде, хочу побеждать»

Теги ЦСКА драки КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА.

Московский клуб выменял Уильямса у «Адмирала».

– Первые эмоции от перехода в ЦСКА? 

– Последние пару дней были очень напряженными, я почти не спал. Конечно, я воодушевлен, ведь ЦСКА – это великий клуб, думаю, это сильнейшая команда, в которой я мог бы продолжить карьеру.

Обмен – это всегда непросто, у меня осталось много хороших воспоминаний от Владивостока, отличный город, шикарные болельщики, сложно было прощаться. Но это хорошие перемены, жду не дождусь возможности поиграть в хоккей на новом месте.  

– У ЦСКА всегда одна задача – это Кубок Гагарина. Новый опыт в твоей карьере? 

– ЦСКА выиграл Кубок Гагарина два раза подряд, ставит перед собой задачу побеждать каждый год. Я благодарен за возможность поиграть в такой команде, хочу играть в хоккей и побеждать.

За этим я и пришел в этот клуб, в эту лигу, чтобы прогрессировать и играть в хоккей на самом высоком уровне, на который я способен. КХЛ – это одна из сильнейших лиг в мире, а ЦСКА – сильнейшая команда лиги.  

– Мы смотрели видео о тебе и увидели много драк, силовой борьбы. Познакомь болельщиков со своим стилем хоккея?  

– Я видел видео с моими лучшими моментами, которое сделал клуб, представляя меня. Может сложиться впечатление, что я дерусь чаще, чем это есть на самом деле.

Я считаю, что драться и заступаться за партнеров – это часть игры, но я не стремлюсь обязательно к дракам. Мне нравится играть на обеих сторонах площадки, действовать надежно в обороне, а также по возможности начинать атаки, хорошо играть в пас, – сказал защитник ЦСКА Колби Уильямс.

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