Форвард ЦСКА Соркин: «Еще ищем свою игру, многое не получается. Нас не устраивает позиция в таблице, работаем над этим»

Максим Соркин недоволен турнирным положением ЦСКА.

Нападающий армейцев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

После 30 игр занимает на Западе 5-е место.

— Еще ищем свою игру, многое не получается. Работаем над ошибками на каждой тренировке, поэтому сложно оценить. После поражений нужно сделать выводы. Команда у нас сплоченная, не первый год вместе играем.

— Как часто смотришь статистику, заглядываешь в таблицу?

— Больше в таблицу заглядываем, нас не устраивает позиция, работаем над этим. Каждый тренировочный день обсуждаем это, знаем, что можем играть лучше, — сказал .