Форвард ЦСКА Соркин: «Еще ищем свою игру, многое не получается. Нас не устраивает позиция в таблице, работаем над этим»
Максим Соркин недоволен турнирным положением ЦСКА.
Нападающий армейцев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).
После 30 игр ЦСКА занимает на Западе 5-е место.
— Еще ищем свою игру, многое не получается. Работаем над ошибками на каждой тренировке, поэтому сложно оценить. После поражений нужно сделать выводы. Команда у нас сплоченная, не первый год вместе играем.
— Как часто смотришь статистику, заглядываешь в таблицу?
— Больше в таблицу заглядываем, нас не устраивает позиция, работаем над этим. Каждый тренировочный день обсуждаем это, знаем, что можем играть лучше, — сказал Соркин.
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