Соркин о 2:1 с «Локо»: «ЦСКА надо выкарабкиваться, в сентябре было много поражений. В каждой мелочи стоит добавить – тогда победы придут»

Теги ЦСКА Локомотив КХЛ Максим Соркин Хоккей

Максим Соркин считает, что ЦСКА сможет прибавить после победы над «Локомотивом».

«Нам было важно выиграть не из-за реванша над «Локомотивом». Нам было важно победить, поскольку в сентябре случилось много поражений. Надо выкарабкиваться.

Я думаю, мы зацепимся за этот матч и будем двигаться вперед. Сегодня мы сыграли на команду. Это принесло результат.

Нам нужно во всем прибавлять. Хоккей состоит из мелочей, в каждой мелочи стоит добавить. Тогда победы придут», – заявил форвард ЦСКА.

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1 комментарий

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вован63
Унылая игра и от ЦСКА и от Локомотива.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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