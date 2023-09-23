Соркин о 2:1 с «Локо»: «ЦСКА надо выкарабкиваться, в сентябре было много поражений. В каждой мелочи стоит добавить – тогда победы придут»

Максим Соркин считает, что ЦСКА сможет прибавить после победы над «Локомотивом».

«Нам было важно выиграть не из-за реванша над « ». Нам было важно победить, поскольку в сентябре случилось много поражений. Надо выкарабкиваться.

Я думаю, мы зацепимся за этот матч и будем двигаться вперед. Сегодня мы сыграли на команду. Это принесло результат.

Нам нужно во всем прибавлять. Хоккей состоит из мелочей, в каждой мелочи стоит добавить. Тогда победы придут», – заявил форвард .