Соркин о поражениях ЦСКА: «Надо каждому подумать о себе, посмотреть в зеркало. Выходить на следующую игру с пустой головой»

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Максим Соркин ТАСС Хоккей

Максим Соркин высказался о поражениях ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вчера московский клуб уступил «Северстали» (1:2). Команда проиграла 7 из 11 матчей в этом сезоне.

«Плохие впечатления от игры, надо каждому подумать о себе, посмотреть в зеркало, выходить на следующую игру с пустой головой.

Что касается соперника, то команда показала хорошую игру. Мы смотрим сейчас на свою игру, которую надо исправлять.

Мой гол? Не помню, чтоб я такие шайбы забрасывал. Просто нацеленность на ворота была, и шайба залетела. Не акцентирую внимания на этом голе. Команда проиграла, надо делать выводы», – сказал форвард армейцев. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
С пустой головой вообще не надо выходить никуда , даже на улицу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр_Ронни
Пустая голова тоже не лучший вариант
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*BG*
Макс, выходя с пустой головой на лёд, вы и проигрываете всем подряд. Голову, так-то, наоборот, включать нужно. В атаке мысли не видно, от слова совсем. А вот лишние, ненужные мысли отбросить, перед выходом на лёд, пожалуй, стОит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий