Соркин о поражениях ЦСКА: «Надо каждому подумать о себе, посмотреть в зеркало. Выходить на следующую игру с пустой головой»

Максим Соркин высказался о поражениях ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вчера московский клуб уступил « » (1:2). Команда проиграла 7 из 11 матчей в этом сезоне.

«Плохие впечатления от игры, надо каждому подумать о себе, посмотреть в зеркало, выходить на следующую игру с пустой головой.

Что касается соперника, то команда показала хорошую игру. Мы смотрим сейчас на свою игру, которую надо исправлять.

Мой гол? Не помню, чтоб я такие шайбы забрасывал. Просто нацеленность на ворота была, и шайба залетела. Не акцентирую внимания на этом голе. Команда проиграла, надо делать выводы», – сказал форвард армейцев.