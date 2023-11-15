Гуле попали коньком по лицу в матче с «Калгари». Защитник «Монреаля» избежал серьезной травмы
Элиас Линдхольм попал коньком по лицу Кайдена Гуле в матче НХЛ.
Инцидент произошел во втором периоде матча между «Калгари» и «Монреалем» (2:1).
Нападающий «Флэймс» Элиас Линдхольм после столкновения потерял равновесие и попал защитнику «Канадиенс» в лицо коньком.
После этого Кайден Гуле покинул площадку и ушел в раздевалку, но вскоре вернулся на лед с небольшими ранами на губе и шее. Игрок избежал серьезной травмы.
Завтра скажут «Прощай навсегда»
Заалеет сердечная рана
Завтра кто-то, вернувшись домой
Застанет в руинах свои города
Кто-то сорвётся с высокого крана
Следи за собой, будь осторожен
Следи за собой
Завтра кто-то утром в постели
Поймёт, что болен неизлечимо
Кто-то выйдя из дома
Попадет под машину
Завтра где-то в одной из больниц
Дрогнет рука молодого хирурга
Кто-то в лесу наткнётся на мину
Следи за собой, будь осторожен
Следи за собой
Ночью над нами пролетел самолёт
Завтра он упадёт в океан
Погибнут все пассажиры
Завтра где-то, кто знает где
Война, эпидемия, снежный буран
Космоса чёрные дыры
Следи за собой, будь осторожен
Следи за собой