Гуле попали коньком по лицу в матче с «Калгари». Защитник «Монреаля» избежал серьезной травмы

Теги травмы Монреаль Калгари НХЛ Элиас Линдхольм Кайден Гуле Хоккей

Элиас Линдхольм попал коньком по лицу Кайдена Гуле в матче НХЛ.

Инцидент произошел во втором периоде матча между «Калгари» и «Монреалем» (2:1).

Нападающий «Флэймс» Элиас Линдхольм после столкновения потерял равновесие и попал защитнику «Канадиенс» в лицо коньком.

После этого Кайден Гуле покинул площадку и ушел в раздевалку, но вскоре вернулся на лед с небольшими ранами на губе и шее. Игрок избежал серьезной травмы.

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3 комментария

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Дмитрий Шишкин
Сегодня кому-то говорят «До свиданья»
Завтра скажут «Прощай навсегда»
Заалеет сердечная рана

Завтра кто-то, вернувшись домой
Застанет в руинах свои города
Кто-то сорвётся с высокого крана

Следи за собой, будь осторожен
Следи за собой

Завтра кто-то утром в постели
Поймёт, что болен неизлечимо
Кто-то выйдя из дома
Попадет под машину

Завтра где-то в одной из больниц
Дрогнет рука молодого хирурга
Кто-то в лесу наткнётся на мину

Следи за собой, будь осторожен
Следи за собой

Ночью над нами пролетел самолёт
Завтра он упадёт в океан
Погибнут все пассажиры
Завтра где-то, кто знает где
Война, эпидемия, снежный буран
Космоса чёрные дыры
Следи за собой, будь осторожен
Следи за собой
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Биомеханоид
Там чувака в Англии арестовали, который коньком попал при столкновении парню в шею. Писали тут про случай. Тот умер, оказывается. Типа лишнее движение сделал, а там чистый игровой момент, я посмотрел видео.https://sportmail.ru/news/hockey/58619068/?frommail=1
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Джонни Сэк
Ответ Биомеханоид
Там чувака в Англии арестовали, который коньком попал при столкновении парню в шею. Писали тут про случай. Тот умер, оказывается. Типа лишнее движение сделал, а там чистый игровой момент, я посмотрел видео.https://sportmail.ru/news/hockey/58619068/?frommail=1
Такое ощущение, что он специально ногой ему двинул.. Понятно, что не хотел убивать, но тем не менее
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