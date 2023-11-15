Элиас Линдхольм попал коньком по лицу Кайдена Гуле в матче НХЛ.

Инцидент произошел во втором периоде матча между «Калгари» и «Монреалем» (2:1).

Нападающий «Флэймс» Элиас Линдхольм после столкновения потерял равновесие и попал защитнику «Канадиенс» в лицо коньком.

После этого Кайден Гуле покинул площадку и ушел в раздевалку, но вскоре вернулся на лед с небольшими ранами на губе и шее. Игрок избежал серьезной травмы.